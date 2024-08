A Câmara Municipal de Almada pretende dar um novo uso às antigas instalações militares da Bataria da Raposa e promover a musealização de algumas das estruturas militares edificadas, para abrir o espaço ao público.

O projeto do complexo da Bataria da Raposa, na Costa da Caparica, foi esta sexta-feira apresentado durante a inauguração do primeiro edifício reabilitado e que irá já acolher os sete sapadores florestais do município.

A Bateria da Raposa, onde funcionou o Regimento de Artilharia de Costa (RAC) — 6, na Costa da Caparica, passou para a competência de gestão da Câmara de Almada por 50 anos, tendo sido desmilitarizado em 2021.

O projeto prevê que a Bataria da Raposa venha a acolher o Serviço Municipal de Proteção Civil, que incluirá a Central Municipal de Gestão Integrada de Ocorrências, a Polícia Municipal, a base de apoio logístico e pré-posicionamento de equipas dos diferentes agentes de Proteção Civil, instalações do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e um polo museológico.

Para já, um dos edifícios do complexo reabilitado albergará os sapadores florestais do concelho de Almada, no distrito de Setúbal, sendo o novo espaço constituído por balneários, parque de viaturas, copa e armazém/oficina para manutenção de equipamentos.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Madeiros, explicou que o projeto tem atualmente financiamento 100% autárquico, mas admitiu que a autarquia está a ver se existe alguma possibilidade de encontrar cofinanciamento.

Na cerimónia foram também entregues os certificados de presença aos participantes no programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e as Florestas.

O “Mais Floresta 2024” contou este ano com cerca de 30 jovens que, tal como em edições anteriores, realizaram ações de vigilância móvel apeada na Mata Nacional dos Medos, em plena área da Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica, ações de sensibilização da população que frequenta este espaço verde para a preservação da floresta e respetivos ecossistemas, incluindo a distribuição de folhetos sobre “Incêndios Rurais — Medidas de Autoproteção” e identificação de áreas a necessitar de limpeza.