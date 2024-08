É preciso recuar até 2022/23, há dois anos, para ver o FC Porto vencer os dois primeiros jogos oficiais da temporada. Na altura, os dragões conquistaram a Supertaça depois de derrotarem o Tondela e arrancaram o Campeonato com um triunfo contra o Marítimo. Agora, os dragões conquistaram a Supertaça depois de derrotarem o Sporting e arrancaram o Campeonato com um triunfo contra o Gil Vicente.

O FC Porto registou mesmo a vitória mais folgada dos últimos cinco meses no Dragão, depois de vencer o Vizela por 4-1 na temporada passada, e somou a quinta época consecutiva em que entra a ganhar na Primeira Liga. A equipa de Vítor Bruno respondeu à entrada positiva do Sporting, que também venceu o Rio Ave em Alvalade na sexta-feira, e deixou desde já um indicativo para o Benfica, que visita o Famalicão este domingo.

Pouco depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas e depois de se estrear enquanto treinador principal no Campeonato, Vítor Bruno explicou as alterações que realizou no onze inicial. “Foi um bocadinho do que aconteceu na Supertaça cruzado com a nossa tentativa de antecipar a estratégia do Gil Vicente. Procurámos não alterar. Os jogadores sabiam o que tinham de fazer. Foi um bocadinho a casar tudo o que aconteceu na Supertaça com aquilo que podia haver do Gil. Foi um bocadinho isso, sim”, começou por dizer.

“Nos primeiros 20 minutos creio que o jogo foi demasiado lento. Mas também o Gil Vicente não cria nenhum lance de perigo, conseguimos castrar as suas principais armas. Depois fazemos o golo e temos também alguns lances ainda antes de marcarmos o 1-0 de penálti. Ao intervalo corrigimos algumas coisas e na segunda parte foi totalmente diferente. Quem entrou acabou por acrescentar e é um pouco isso também que nos move, perceber que tenho de fora gente que pode entrar e ajudar”, acrescentou.

Já Iván Jaime, que foi titular e voltou a marcar depois de ter sido decisivo na Supertaça contra o Sporting, vincou o início positivo do FC Porto. “A equipa começou muito bem a época, com um excelente trabalho realizado e conseguimos ganhar a Supertaça. Quando acabou a Supertaça apontámos o nosso foco apenas para este jogo e pensámos só na Liga. A equipa fez um grande trabalho frente ao Gil Vicente”, atirou o avançado espanhol, que foi considerado o melhor jogador em campo.

O jogo deste sábado contou ainda com uma homenagem a Pepe, que acabou a carreira nos últimos dias já depois de ter ficado confirmada a saída do FC Porto. Ao minuto 3, o número que o central usava na camisola, surgiu uma imagem do jogador nos ecrãs gigantes do Estádio do Dragão e as bancadas ergueram-se para aplaudir o antigo capitão — incluindo André Villas-Boas e Vítor Bruno, que se juntaram à ovação.