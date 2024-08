A Esquadra da PSP na Pontinha, no concelho de Odivelas, vai estar fechada por pelo menos seis meses e meio a partir de quinta-feira, para obras de reabilitação do edifício, mantendo-se o patrulhamento na zona, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão Policial de Loures (que coordena a intervenção da PSP no município de Odivelas, distrito de Lisboa), referiu que a empreitada tem início previsto para 2 de setembro (quase três semanas após o fecho das instalações), “com um prazo de 180 dias para a sua conclusão”.

“O patrulhamento móvel motorizado e apeado manter-se-á, através das várias valências disponíveis na Divisão Policial de Loures, reforçada com uma Unidade Móvel de Atendimento, potenciando a visibilidade policial e permitindo a continuidade da resposta às solicitações e missões nessa área”, sublinhou a força de segurança.

Os serviços administrativos serão transferidos para a 75.ª esquadra, em Caneças (também no concelho de Odivelas), durante este período.

A PSP recordou que nas proximidades — “a cerca de cinco minutos de distância” — continuam abertas a 36.ª e a 65.ª esquadras, no Bairro Padre Cruz (já no concelho de Lisboa) e na Brandoa (Amadora), respetivamente.

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou este mês o lançamento do concurso para a construção da divisão da PSP do concelho, uma obra orçada em 9,7 milhões de euros e que deverá estar concluída no início de 2027.

Em abril de 2023, o anterior Governo aprovou em Conselho de Ministros o estabelecimento de um contrato de cooperação com a autarquia para a construção das instalações da divisão, sendo agora autorizado o lançamento do concurso.

O município investirá cerca de quatro milhões de euros na construção do equipamento, cabendo ao Governo assegurar a verba restante.

A Câmara de Odivelas cedeu também o terreno e suportou os custos com o projeto de execução, num valor estimado de 250 mil euros.

O futuro equipamento, que ficará situado na zona da Ribeirada, vai albergar também o efetivo da 71.ª esquadra (Odivelas) e da esquadra da Pontinha, bem como as esquadras especializadas de Trânsito, Investigação Criminal e Intervenção e Fiscalização Policial (atualmente sediada na divisão de Loures).