Há uma semana, Marius Borg Høiby, o filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega, foi detido num apartamento em Oslo, depois de a polícia ter recebido uma chamada a alertar que uma mulher teria sido atacada. Marius, de 27 anos, foi levado para uma esquadra da polícia na capital nórdica, onde esteve detido durante 30 horas, acusado de alegadamente ter agredido física e psicologicamente a namorada, de 20 anos.

Esta quarta-feira o jovem falou pela primeira vez sobre o caso através do seu advogado, Oyvind Braitlin, num comunicado ao jornal NRK, admitindo ser culpado e informando que se encontrava alcoolizado e que tinha consumido cocaína, tendo agredido a jovem após uma discussão.

“No fim de semana passado aconteceu algo que nunca deveria ter acontecido. Cometi lesões corporais e destruí objetos num apartamento por intoxicação alcoólica e cocaína após uma discussão. Tenho vários distúrbios mentais, o que significa que, ao longo da minha infância e vida adulta enfrentei e ainda enfrento desafios. Há muito tempo que luto contra o abuso de substâncias, algo para o qual estive em tratamento no passado. Agora vou retomar este tratamento e levá-lo muito a sério”, começa por dizer o comunicado.

“O consumo de drogas e os meus diagnósticos não desculpam o que aconteceu no apartamento de Frogner naquela noite. Quero ser responsabilizado pelo que fiz e vou explicar-me com sinceridade à polícia. Para mim, o mais importante é pedir desculpa à minha namorada. Ela não merecia o que aconteceu naquela noite, nem a extrema pressão da imprensa norueguesa e estrangeira que se seguiu. Sei que ser perseguido por fotógrafos e jornalistas num momento como este tem sido difícil de suportar”, continuou.

“Também quero pedir desculpa à minha família. Sei que as minhas ações os afetaram em grande parte. E, para ti, meu amor, sinto muito. Isto nunca deveria ter acontecido e assumo total responsabilidade pelas minhas ações”, concluiu.

O The Telegraph diz ainda que, durante a discussão, Marius terá atirado uma faca contra uma parede. Até ao momento, a princesa Mette-Marit não falou publicamente sobre o assunto, mas o palácio confirmou ao portal de informação norueguês Aftenposten que a mulher do príncipe herdeiro Haakon contactou a vítima. Guri Varpe, diretor de comunicação do palácio, não quis adiantar mais pormenores sobre o que foi discutido nessa conversa por considerar que se trata de “um assunto privado”. Já o jornal Se og Hør destaca que Mette-Marit não terá querido influenciar o depoimento da vítima, o que seria ilegal, mas apenas mostrar uma atitude preocupada com a jovem.

Até ao momento, além do próprio Marius, o único membro da família real norueguesa que falou sobre este tema delicado foi o príncipe herdeiro Haakon, padrasto de Marius. “É grave quando a polícia se envolve desta forma. Ao mesmo tempo, acho que não me cabe a mim entrar no assunto agora”, referiu recentemente durante a sua passagem pelos Jogos Olímpicos de Paris.

Segundo o Aftenposten, a polícia alargou a acusação contra Marius Borg Høiby, que está a ser investigado num caso de ofensas corporais e estrangulamento, estando a polícia a analisar as marcas na laringe da vítima. Além disso, foi colhida uma amostra de sangue para determinar o seu estado no momento do alegado ataque. Por enquanto, os resultados destes testes são desconhecidos. A vítima, que segundo a polícia estava sozinha com Marius Borg Høiby no apartamento e não ficou ferida com gravidade, vai fazer parte da investigação para apurar a extensão dos danos. A polícia já interrogou a jovem, assim como outras testemunhas.

De recordar que Marius Borg não é neto do rei Harald e da rainha Sónia e, por isso, não tem deveres reais e título, nem consta na linha da sucessão ao trono. No entanto, foi integrado pela família real quando a sua mãe se casou com o príncipe Haakon, em 2001, numa altura em que Marius tinha apenas quatro anos. Ao longo dos anos foi ocasionalmente participando em eventos relacionados com a família real.

O jovem é fruto da relação anterior da princesa Mette-Marit com Morten Borg, que já cumpriu pena de prisão por agressão e posse de cocaína. É irmão mais velho da princesa Ingrid, de 20 anos, que ocupa o segundo lugar na linha de sucessão ao trono, atrás do pai, e de Sverre Magnus, o filho mais novo de Haakon e Mette-Marit.