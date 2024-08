Em atualização

O incêndio que começou na passada quarta-feira, na Madeira, continua com três frentes ativas — Curral das Freiras, Fajã das Galinhas e Serra de Água. Os reforços enviados pelo continente chegaram durante a madrugada. Passavam poucos minutos da uma da manhã quando os 76 elementos da Força Especial de Bombeiros chegaram ao aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira.

Neste momento, adiantou a Proteção Civil em comunicado, estes 76 elementos já fizeram o reconhecimento do local — feito durante a noite — e estarão já prontos para combater as chamas na zona da Serra de Água. No terreno, adiantou ainda a Proteção Civil, estão 120 elementos de “todos os corpos de bombeiros, apoiados por 43 veículos e o meio aéreo que já iniciou as operações”.

Durante a noite — entre sábado e domingo –, relata o Jornal da Madeira, foram retiradas das suas casas cerca de 100 pessoas na freguesia da Serra de Água.

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, interrompeu a suas férias e chegou a uma das zonas mais afetadas pelas chamas durante a noite deste sábado e garantiu que vai estar a acompanhar a situação no local e apontou para fogo posto.

“Estamos preparados, não é o primeiro incêndio que temos. Esta situação de fogo posto, infelizmente, não se consegue controlar, é impossível. O fogo surgiu na zona alta da Serra de Água, uma zona completamente inacessível. Compete às autoridades averiguar”, referiu Miguel Albuquerque aos jornalistas.