O Vitória de Guimarães venceu, esta quarta-feira, os bósnios do Zrinjski por 3-0, em jogo da primeira mão do play-off de apuramento para a Liga Conferência de futebol, estando em boa posição para marcar presença na fase regular.

Após o nulo registado ao intervalo, os vimaranenses entraram da melhor maneira na etapa complementar e, no espaço de cinco minutos, colocaram-se com uma vantagem confortável no marcador, após os golos de Ricardo Mangas (46 minutos) e de Borevkovic (51), tendo João Mendes (88) fechado a contagem e deixado o Vitória bem encaminhado na eliminatória.

A segunda mão está agendada para 29 de agosto, em Mostar, com o vencedor desta eliminatória a apurar-se para a Liga Conferência, algo que o Vitória de Guimarães falhou nas duas últimas épocas.