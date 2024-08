Num dia tudo mudou na geral da Vuelta. Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) integrou a fuga da sexta etapa, isolou-se a 27 quilómetros da meta e levantou os braços em Yunquera. A juntar à sua primeira vitória de sempre na prova espanhola, o australiano subiu à liderança, com quase cinco minutos de vantagem para Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe) e João Almeida (UAE Emirates). E foi isso que fez correr muita tinta nas horas que se seguiram.

“As coisas saíram do controlo. As coisas não aconteceram como queríamos. O início foi muito rápido e a fuga do dia esteve muito forte. O [Florian] Lipowitz estava lá e achámos que ele não teria problemas em ficar com o Ben [O’Connor] e teríamos outra opção para a classificação geral. A ideia era que a presença do Lipowitz na fuga fizesse as outras equipas trabalharem, porque não gostariam que tivéssemos outro corredor na luta pela classificação geral. Com O’Connor muito mais forte do que eu pensava, tudo saiu do controlo”, partilhou Patxi Vila, diretor desportivo da Red Bull.

“A Red Bull-Bora-hansgrohe não esteve bem. Mesmo nas descidas eles não puxaram, o que permitiu ao grupo da frente ganhar ainda mais tempo. Realmente não entendo isso. A Bahrain-Victorious colocou então dois homens [na frente do pelotão] e no final mais equipas ajudaram, mas tudo começou com o facto de a Red Bull ter deixado a diferença aumentar muito. A Vuelta ainda é longa. Vai ser difícil [recuperar], mas temos que trabalhar muito para isso”, criticou, por sua vez, Almeida, que caiu para o terceiro lugar da geral.

???? Today's profile! Will it be the calm after yesterday’s storm? ???? ¡El perfil de hoy! ¿Llegará la calma después de la tormenta de ayer? #LaVuelta24 pic.twitter.com/7ML7VjkwzJ — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

A prova prosseguiu esta sexta-feira pelo forno andaluz, seguindo para uma ligação de 180,5 quilómetros entre Archidona e Córdoba. Apesar de ter a única contagem de montanha nos últimos 30 quilómetros, perspetivava-se nova chegada em grupo, com destaque para os corredores mais rápidos. Antes da partida, Damiano Caruso (Bahrain) e Andreas Kron (Lotto Dstny) abandonaram a prova, à semelhança de Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), que fraturou o quadril naquela que foi a sua última Grande Volta da carreira. Quanto a Rui Costa, da mesma equipa, que também abandonou há dois dias, ficou a saber-se que o português fraturou uma costela, depois de ter feito novos exames, já em Portugal.

Esta sétima etapa foi bem mais calma e teve poucas tentativas de fugas. A que se estabeleceu continha apenas Xabier Isasa (Euskalter-Euskadi), que chegou a contar com uma vantagem superior a oito minutos. Com a Alpecin-Deceuninck e a Visma-Lease a Bike no controlo do pelotão, a iniciativa do espanhol terminou a 38 quilómetros do fim.

Com a aproximação do Alto del 14%, a Red Bull assumiu as despesas da corrida, aumentou o ritmo e preparou os ingredientes que permitiram a Roglic atacar. Ainda assim, o esloveno encontrou resposta dos adversários, incluindo o camisola vermelha. No topo, o três vezes vencedor da Vuelta foi primeiro, bonificando seis segundos. Seguiram-se Sepp Kuss (Visma), com quatro segundos, e Richard Carapaz (EF Education), com dois. Nesse mesmo local, Kaden Groves (Alpecin) distraiu-se, tocou na roda traseira de Nairo Quintana (Movistar) e caiu, ficando arredado da luta pela vitória.

???? In the last metres of the Alto del 14% there are several attacks from the favourites! The bonus of 6" goes to ???????? Roglic at the top. ???? ¡En los últimos metros del Alto del 14% llegan varios ataques de los favoritos! La bonificación de 6" es para ???????? @rogla. #LaVuelta24 |… pic.twitter.com/lAIeDb8lLC — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2024

Com o grupo composto por cerca de duas dezenas de ciclistas, Marc Soler (Emirates) atacou, tentando a sua sorte a solo. Com Kuss a trabalhar para Van Aert, a iniciativa do espanhol terminou já dentro dos quatro quilómetros finais. David Gaudu (Groupama-FDJ) decidiu então a responder e Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny) contra-atacou. Seguiu-se Pavel Sivakov (Emirates), que acabou alcançado na reta final. Van Aert tratou de lançar o sprint e, praticamente sem discussão, somou o segundo triunfo nesta Vuelta, consolidando a liderança da camisola verde.

???????????????????????????????? ????????????????????????! ???? Wout van Aert with another stage win as he claims victory at Stage 7 of #LaVuelta24 ???? pic.twitter.com/SfkjAESyJU — Eurosport (@eurosport) August 23, 2024

João Almeida chegou na 29.ª posição, no grupo principal, à semelhança dos seus adversários na luta pela vitória. Assim, Ben O’Connor continua na liderança, agora com 4.45 minutos de vantagem para Primoz Roglic. Segue-se o português, a 4.59.