Pete Best, conhecido por ter sido o primeiro baterista dos Beatles antes de Ringo Star, é o fundador do alojamento local onde os fãs da banda podem “comer, dormir e festejar”, tal como a banda fez durante os anos iniciais antes da fama.

O Casbah Club está instalado na mansão vitoriana em Liverpool que pertenceu à mãe de Best, onde o seu filho e amigos passavam horas a ouvir música. Foi também aqui que os Beatles começaram quando Lennon formou uma banda chamada Quarrymen. McCartney, Harrison e Pete Best faziam parte dela.

Quando a mãe do músico, Mona Best, comprou a propriedade decidiu fazer uma sala de espetáculos chamada Casbah Coffe Club, onde a banda chegou a fazer inúmeros concertos com bilhetes que custavam três libras (cerca de 3 euros e 50 cêntimos). Antes da substituição de Peter por Ringo a banda tocou várias vezes no local que hoje serve de alojamento e tem preços que começam nos 177 euros por noite.

O Casbah Coffe Club fechou em 1962, ano que a banda lançou o primeiro single — Love me do — mas mais tarde reabriu como atração turística. Também o museu dos Beatles, no centro da cidade, é gerido pela família Best.

A ideia de abrir os quartos da casa para o público foi do irmão de Pete, Roger Best, que nasceu na suite McCartney. “Nasci na suite McCartney e fui apresentado a John, Paul e George, que estavam aqui nessa noite, pois tinham tocado no Cavern. Portanto, Roger foi uma das primeiras pessoas no mundo a ver os Beatles ao vivo, recordou ao The Guardian.

As suites do alojamento local receberam nomes dos membros dos Beatles à exceção de Ringo Starr que substituiu Pete em agosto de 1962. Apesar disso, o ex-baterista diz que não existem ressentimentos. “Tudo o que fazemos é para sermos autênticos e os Beatles que atuaram e festejaram aqui foram John, Paul, George, Pete e Stuart. Ringo nunca foi um membro quando esteve aqui.”

Quando a banda atingiu a fama, o baterista original já tinha sido substituído por Ringo Starr. Seis décadas mais tarde, Pete confessa à Sky News que teve tempo para refletir sobre a sua carreira na música enquanto “Beatle”. “Tive 60 anos maravilhosos sendo o Pete e também sendo um ex-Beatle. Faz parte da vida, é ótimo estar associado a isto, mas a vida continua. Inicialmente tive muitas dificuldades financeiras, mas a vida compensa. Talvez tenha sido o meu karma, talvez estivesse destinado para não acontecer”.

Pete sublinhou a ideia de que foi nesta casa, em Liverpool, que os Beatles passaram bons momentos, se divertiram e dormiram por isso. “Os Beatles tocaram aqui, os Beatles festejaram aqui e os Beatles dormiram aqui”.