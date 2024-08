A parte histórica de uma quinta participação nos Jogos Olímpicos, algo que nunca ninguém conseguira fazer mas que a canoísta nascida em Gemeses confirmou agora em Paris, acabou por ficar muito perto da coroação que seria chegar a uma final A do K1 500 mas nem por isso Teresa Portela, de 36 anos, desistiu de tentar aproveitar a última parte da carreira para procurar feitos que pudessem prolongar ainda mais todo o legado que construiu ao longo dos anos na canoagem portuguesa e internacional. Mais uma vez, conseguiu.

Depois de se ter sagrado campeã mundial sénior pela primeira vez na véspera, ao ganhar a medalha de ouro com Messias Baptista na prova de K2 500 misto, Portela somou nova medalha nos Mundiais não olímpicos de velocidade que se estão a realizar em Samarcanda, ficando com a prata em K2 200 com Francisca Laia.

Numa decisão ao detalhe que teve de esperar até ser confirmada, a embarcação portuguesa terminou com o tempo de 37,420, apenas atrás da equipa neutra com Svetlana Chernigovskaya e Anastasiia Dolgova, com o registo de 37,326. A também equipa neutra constituída por Volha Khudzenka e Maryna Litvinchuk acabou com a medalha de bronze (37,667). Marcaram também presença na decisão do K2 200 as formações de Hungria, Espanha, Dinamarca, Eslovénia, Ucrânia e Cazaquistão, todas sem medalha.

4 medalhas para Portugal esta manhã no Campeonato do Mundo de Canoagem de distâncias não olímpicas

????Messias Baptista – K1 200m

????Fernando Pimenta – K1 500m

????Teresa Portela e Francisca Laia – K2 200m

????Teresa Portela, Fernando Pimenta, Messias Baptista e Francisca Laia – K4 500m pic.twitter.com/qYaX7F4XMS — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) August 25, 2024

Esta foi a terceira medalha de Portugal nestes Mundiais não olímpicos do Uzbequistão e o quarto pódio de Teresa Portela em Campeonatos do Mundo, depois da prata em K2 500 misto com Fernando Pimenta em 2022, em Darmouth, e do bronze em K4 200 no ano de 2009 também em Darmouth (além do ouro no K2 500 misto com Messias Baptista nesta edição). Já Francisca Laia conseguiu a sua segunda medalha em Mundiais depois da prata em K2 200 misto com Messias Baptista na edição de 2021, em Copenhaga.