Um homem de 34 anos foi detido em Gondomar, no distrito do Porto, por suspeita da prática de um crime de extorsão, com recurso a arma de fogo, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação refere que o detido, “a pretexto de uma alegada dívida que já se encontrava saldada” e “mediante ameaças à integridade física da vítima e da sua família”, começou a extorquir-lhe dinheiro, “coagindo-a a fazer três entregas de numerário, em dias distintos, com início no dia 20 de agosto”.

A detenção foi feita quando o detido estava a receber uma quantia em numerário que exigiu à vítima.

Segundo a PJ, o detido, desempregado, está já referenciado por crimes contra a liberdade pessoal, integridade física e propriedade, e tem antecedentes criminais por condução sem habilitação legal.

O homem foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, sujeita a vigilância eletrónica, tendo recolhido ao estabelecimento prisional até à instalação daqueles dispositivos.