A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem fora de flagrante delito por extorsão, cometida no final de 2025 na Nazaré, no distrito de Leiria, crime que lhe rendeu 16 mil euros, foi esta segunda-feira divulgado.
Através do esquema conhecido por “sextortion”, o suspeito “exigiu quantias monetárias à vítima para não divulgar imagens e conversas do foro íntimo, partilhadas em contexto digital”, explica a PJ.
Segundo a judiciária, os ganhos monetários da prática do crime ascenderam a cerca de 16 mil euros.
O detido, com 59 anos, sem antecedentes criminais mas suspeito da prática de crimes de idêntica natureza, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação.