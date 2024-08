A desistência ou não na contratação de Fotis Ioannidis, o tão desejado avançado pretendido pelo Sporting para ocupar a vagar deixada em aberto por Paulinho. A possibilidade de o plano B passar pela aquisição de um perfil semelhante mas com características de desenvolvimento a médio prazo identificado no mercado escandinavo. O cenário de haver um plantel verde e branco apenas com um avançado de raiz além dos jovens Rodrigo Ribeiro e Rafael Nel. Ao longo do dia, foram vários os cenários construídos em torno do mercado dos leões. Entre eles, o mais óbvio estava quase esquecido, tendo em conta que faltava apenas chegar essa última confirmação do negócio. Esta terça-feira, chegou: Maxi Araújo assinou contrato até 2029.

“Estou muito feliz por estar aqui, num clube tão grande. Chego cheio de ilusão e com muita vontade. Já estou há muito tempo fora do meu país, saí para o México, onde o campeonato é muito bom, dou agora mais um grande passo na minha carreira e acho que não havia melhor clube do que o Sporting para o fazer. Estou onde quero estar. Foi uma decisão muito fácil de tomar. Quando me disseram que o Sporting estava interessado em mim não hesitei em aceitar. Trata-se do atual campeão português, vai jogar na Champions e conheço a grandeza do clube”, comentou o internacional uruguaio de 24 anos aos meios do clube leonino.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Considero-me um jogador muito agressivo. Defensivamente, gosto de ajudar, ofensivamente, gosto de atacar os espaços, jogar no 1×1 e chegar à área. Acho que é basicamente isso, dando sempre tudo de mim pelos meus companheiros e pela equipa. Estou preparado para este desafio e pronto para começar a trabalhar”, frisou, confidenciando ainda que falou com Paulinho antes de aceitar o desafio de um clube por onde passaram Sebastian Coates e Manuel Ugarte e onde está agora Franco Israel: “Cada um deles deixou a sua marca e eu quero deixar a minha também. Quero fazer história por este clube, ser campeão e que um dia me recordem da melhor maneira”, salientou o jogador apresentado pelo próprio clube como “defesa/extremo”.

Nascido em Montevideu, Maxi Araújo começou no futebol no Montevideo Wanderers, onde fez a estreia na equipa principal sénior, e não demorou a dar o salto para a Liga mexicana, onde chegou via Puebla. Na última época, o ala esquerdo mudou-se para o Toluca, onde marcou três golos e fez cinco assistências num total de 39 encontros. A boa época valeu-lhe a entrada nas opções de Marcelo Bielsa na Copa América, onde marcou dois golos e fez uma assistência em seis encontros realizados até ao terceiro lugar do Uruguai. Já na presente temporada, o internacional marcou dois golos em cinco partidas oficiais.

Jogador há algum tempo referenciado entre a Liga Mexicana, neste caso pelo Toluca do treinador português Renato Paiva, Maxi Araújo terá custado um valor a rondar os 13,5 milhões de euros que poderão ascender aos 14 (a SAD verde e branca não anunciou os valores da transação), o que faz com que entre no top 5 das maiores contratações de sempre do Sporting apenas atrás de Viktor Gyökeres, Morten Hjulmand, Paulinho, Zeno Debast e Pedro Gonçalves, que nas duas tranches de 50% mais 40% rendeu ao Famalicão 13,5 milhões de euros. O jogador uruguaio ficará com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.