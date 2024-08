A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai mudar, em 9 de setembro, os trajetos das linhas 903 e 905 em Gaia, adaptando a oferta à chegada do metro a Vila d’Este, disse fonte oficial à Lusa esta quinta-feira.

Em resposta a questões da agência Lusa, fonte oficial da STCP refere que “depois de alguns meses de adaptação da população” à chegada do metro a Vila d’Este, com viagens diretas para o centro do Porto, “a STCP irá proceder a pequenos ajustes na sua rede em Vila Nova de Gaia, a partir do próximo dia 9 de setembro”.

“Serão feitas alterações de percurso a duas linhas de autocarro: a linha 905 e a linha 903”, sendo que a 905 “deixa de fazer o percurso até ao Monte da Virgem, desviando em Santo Ovídio para Vilar do Paraíso”, e a 903 “terá um trajeto mais curto, passando a terminar em Laborim”, ao invés de Vilar do Paraíso.

A transportadora salienta, porém, “que o Monte da Virgem continuará a ser servido pela STCP através da linha 907 (horários diurno e noturno) e pela linha 10M (Rede da Madrugada) cujos percursos se manterão inalterados”.

“Todas as restantes linhas da STCP que operam em Vila Nova de Gaia, nos diferentes horários, mantêm os seus percursos inalterados”, incluindo a 907, que liga Vila d’Este à Boavista.

A extensão da linha Amarela (D) do Metro do Porto a Vila d’Este arrancou no dia 28 de junho e, segundo a Metro, as novas estações representaram 6% do total de procura na linha no primeiro mês de operação.

Do total de 1,9 milhões de validações registadas até 25 de julho na linha Amarela, 116 mil dizem respeito às novas estações Manuel Leão (18.031), Hospital Santos Silva (37.729) e Vila d’Este (60.655).

A média de julho aponta para 800 validações diárias em Manuel Leão, 1.762 no Hospital Santos Silva e 2.644 em Vila d’Este.