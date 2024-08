O Tribunal São João Novo, no Porto, condenou a sete anos e oito meses de prisão um homem que roubou e violou uma mulher nesta cidade em 2023, segundo o acórdão a que a Lusa teve acesso esta sexta-feira.

O arguido, agora condenado, estava em liberdade condicional desde maio de 2023 quando cometeu estes crimes, sustenta.

O crime ocorreu no dia 11 de outubro de 2023, ao fim da tarde na cidade do Porto, quando a vítima se preparava para entrar no seu carro, estacionado na rua.

Nessa altura, a mulher foi abordada pelo arguido que, com recurso a uma arma de fogo, a coagiu a entrar no veículo, a entregar-lhe a carteira e o telemóvel e a iniciar a marcha, dando-lhe sucessivas ordens para o trajeto a seguir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A determinada altura, durante o trajeto, o arguido tomou o lugar do condutor, deslocando-se a uma caixa ATM onde exigiu à vítima o levantamento e entrega de 250 euros, tendo-se deslocado, posteriormente, a outro ponto da cidade, onde comprou e consumiu droga, mantendo sempre a mulher sob ameaça.

De seguida, e sob o pretexto de levar a vítima ao local inicial, mantendo-se ao volante da viatura, encaminhou-a para um parque de um motel em Gondomar e subjugou-a a práticas sexuais e, após isso, acabou por a libertar na zona onde a havia abordado inicialmente.

O homem tem antecedentes criminais por crimes de roubo e outros, pelos quais cumpriu, por duas vezes, penas de prisão.