O corpo de um homem foi este sábado retirado das águas do rio Tejo, em Lisboa, pelas 07h15, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros da cidade.

Segundo a mesma fonte, o homem foi retirado do rio já sem vida. Ao Observador, fonte dos bombeiros esclareceu ainda que a ocorrência foi registada na zona do Terreiro do Paço, e que o resgate terminou por volta das 8h00, não conseguindo de momento acrescentar mais pormenores sobre a vítima ou as circunstâncias.

A fonte do Regimento precisou que a operação de resgate envolveu 11 homens, três viaturas e uma embarcação.

Estiveram presentes as autoridades e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).