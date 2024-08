Foi a meio da tarde deste sábado que o litígio se consumou. Através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica, pela via da sua SAD, informou “que iniciou negociações com o treinador Roger Schmidt para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos”. Sem mais nenhuma posição oficial, o clube da Luz remete para as 18h30 a explicação da decisão. A essa hora, o presidente Rui Costa vai falar aos jornalistas no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Começou por ser um rumor, tornou-se uma hipótese real, chegou a um patamar de decisão inevitável após umas horas de reflexão na sequência do empate do Benfica em Moreira de Cónegos e duas reuniões que já estavam agendadas entre Direção do clube e administração da SAD. Pouco mais de um ano depois de ter sido campeão, Roger Schmidt está de saída dos encarnados depois de um início de época em que viu a equipa perder cinco pontos nas primeiras duas deslocações (0-2 em Famalicão, 1-1 com Moreirense) com apenas cinco golos marcados, no pior pecúlio da última década nas quatro jornadas iniciais do Campeonato.

Apesar de ter tentado até ao limite segurar o técnico alemão, como foi mostrando em termos públicos nas intervenções que teve em dezembro de 2023 e em maio de 2024, Rui Costa, presidente dos encarnados que reagiu de forma visivelmente agastada ao golo sofrido frente ao Moreirense já na parte final da partida (não vendo na tribuna ao empate de Marcos Leonardo de grande penalidade no último minuto de descontos), considerou que o trajeto do germânico na Luz tinha chegado a um fim de linha, não só pelo que se via em campo mas também pela contestação das bancadas e pela própria opinião interna dos outros dirigentes.

Agora, ao mesmo tempo que serão tratados os últimos processos relativos ao fecho do mercado na próxima segunda-feira, a SAD tem em mãos vários possíveis cenários de substituição no comando técnico da equipa. O Observador sabe que, nesta fase, e numa ideia que já antes tinha sido ponderada, o próximo treinador do Benfica deverá mesmo ser português depois da aposta em Roger Schmidt que contrariou os anos anteriores (há 15 anos, desde Quique Flores, que o conjunto da Luz não apostava num técnico de fora).