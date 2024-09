Após o grupo 3 de qualificação do primeiro dia de ginástica feminina, Filipa Martins estava eufórica com o que fizera no apuramento. O sorriso de orelha a orelha denunciava o estado de espírito, a forma emocionada como ia ouvindo no telefone algumas mensagens de voz que lhe iam deixando entre família e amigos contava o resto. Aí, ainda não era certo o que poderia acontecer a nível de final, sobrando apenas a esperança de que o que fizera, a começar por um salto no cavalo que treinava desde 2014 ou 2015 mas que só nos Jogos decidiu arriscar, seria suficiente para alcançar a decisão do all-around. “Depois de Paris? Não sei, não é altura. Agora é esperar e festejar o que fiz”, referiu na zona mista. Foi mesmo à final. Teve mesmo o adeus que queria.

Através de um vídeo emotivo partilhado este domingo nas suas redes sociais, Filipa Martins, que fica como a melhor ginasta portuguesa de todos os tempos com uma capacidade única de superação para resistir a todas as lesões e operações para continuar a ser um exemplo, anunciou o final da carreira aos 28 anos.

Em atualização