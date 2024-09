A beluga macho que ficou conhecida como Hvaldimir, por suspeitas de ser uma “espiã russa”, foi encontrada morta na baía de Risavika, no sul da Noruega, de acordo com a televisão pública NRK, citada pela Associated Press. A causa da morte ainda não é conhecida.

O corpo do animal foi encontrado por um homem e o filho que estavam a pescar. Hvaldimir — cujo nome é um trocadilho entre a palavra norueguesa para “baleia” (hval) e o nome Vladimir (em alusão a Vladimir Putin) — tinha sido detetada pela primeira vez na Noruega em 2019 e, em 2023, foi vista na costa sueca. Desde o início que se suspeita que fosse usada pela Rússia.

Essa tese não é descabida, dado que a Rússia já usou animais marinhos no passado, como golfinhos, belugas e focas, para fins militares. Por exemplo, os golfinhos foram usados para encontrar armamento submarino na década de 1980 pela União Soviética, tendo o programa chegado ao fim na década de 1990. Em 2017, porém, um canal do Ministério da Defesa russa admitiu que o país tinha voltado a usar animais marinhos para fins militares em zonas polares.

Segundo a AP, o animal já foi retirado da água com recurso a uma grua e levado para um porto onde será examinado por peritos. “Infelizmente, encontrámos Hvaldimir a boiar no mar. Ele morreu, mas ainda não se sabe a causa da morte”, disse Sebastian Strand, um biólogo marinho que tem monitorizado o animal nos últimos três anos para uma organização não-governamental sediada na Noruega, a Marine Mind. O animal não apresentava ferimentos externos visíveis. Hvaldimir teria agora cerca de 15 anos, o que não é muito numa espécie cuja esperança de vida pode chegar aos 60 anos.

“É absolutamente horrível”, afirmou Strand, que se diz afetado pela morte do animal. “Ele estava em aparente boa condição até [sexta-feira]. Portanto só temos de perceber o que poderá ter acontecido”, acrescentou.

Quando Hvaldimir, que tem 4,2 metros de comprimento e pesa mais de uma tonelada, foi detetado, tinha uma espécie de arnês com a frase “Equipamento São Petersburgo” inscrita nas fivelas e o que aparentava ser um suporte para uma câmara.

Nos últimos anos, a beluga foi várias vezes vista em cidades costeiras da Noruega e era tida como inofensiva. A ONG Marine Mind acredita que Hvaldimir chegou à Noruega vindo de águas russas, onde terá estado em cativeiro. Esta tese ganhou força porque a beluga parecia estar acostumada à presença humana.