Os utilizadores brasileiros vão mesmo deixar de ter acesso à rede social X (antigo Twitter). Afinal, e depois de várias recusas, a Starlink, empresa que é propriedade de Elon Musk, declarou que vai cumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal brasileiro, bloqueando a rede social no país.

A luta de Elon Musk contra as autoridades brasileiras arrastou-se nos últimos dias, sendo que a rede social já foi suspensa no sábado passado, tendo os cerca de 20 milhões de utilizadores brasileiros (250 mil têm conta paga) deixado de ter acesso às suas contas. Com a promessa de cumprimento da Starlink, a decisão será, assim, mantida.

Na rede social X, a Starlink publicou uma mensagem em que dá conta desta decisão, dirigindo-se aos seus utilizadores no Brasil — embora admita que estes poderiam “não ser capazes de ler” a publicação devido ao bloqueio, que já tinha sido imposto há três dias.

To our customers in Brazil (who may not be able to read this as a result of X being blocked by @alexandre):

The Starlink team is doing everything possible to keep you connected.

Following last week’s order from @alexandre that froze Starlink’s finances and prevents Starlink…

— Starlink (@Starlink) September 3, 2024