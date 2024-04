Moraes vs. Musk. Sete respostas para perceber a polémica com o X no Brasil

E eis que o dono da empresa, Elon Musk, recorreu ao próprio X (antigo Twitter) para se pronunciar sobre o tema. Numa série de tweets ao longo deste fim-de-semana, Musk classificou as exigências da Justiça brasileira como “as mais draconianas de todos os países” e anunciou que poderá não as cumprir, reativando algumas das contas banidas. Divulgou também vídeos com instruções sobre como usar uma VPN (rede privada que permite contornar as proibições de acesso a uma plataforma online em determinados países), caso o X venha a ser fechado à força no Brasil.

Depois, partiu para o ataque contra “Xandão”, como é informalmente conhecido Moraes. “Este juiz tem repetida e descaradamente traído a Constituição e o povo brasileiro. Devia demitir-se ou ser destituído”, escreveu Musk. Identificando diretamente a conta do juiz, acrescentou “Vergonha, Alexandre, vergonha.”

