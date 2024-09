Marca portuguesa cria cadeirão para visita do Papa Francisco a Timor-Leste

O convite para a elaboração deste cadeirão foi feito pelo Presidente da República de Timor-Leste, José Ramos-Horta, quando se deslocou a Portugal em abril deste ano para a inauguração do Antarte Center e do Antarte Museum. Além do cadeirão para o Papa, também foi criado um para o chefe de estado de Timor-Leste. Trata-se de peça personalizada com o brasão de armas do país e destina-se a ser usada por Ramos-Horta no momento da receção oficial ao Papa Francisco.

A elaboração do cadeirão do Papa ficou a cargo de Mário Rocha, fundador e CEO da Antarte, que destaca que a peça “expressa a nobreza institucional do Papa e respeita as diretrizes do Vaticano”. Para a criação desta cadeira foram necessários 14 profissionais, que trabalharam durante mais 180 horas. Na peça foram bordados a dourado a data da visita e o nome do Papa, tendo ainda sido fixadas dezenas de tachas de forma artesanal.

Para a marca portuguesa a criação de uma cadeira para um Sumo Pontífice já não é uma estreia. Em 2010, a Anatarte foi a responsável por elaborar uma cadeira de descanso para o Papa Bento XVI, quando visitou a cidade do Porto, a 14 de maio desse ano. Para chegar à versão final foram necessários três protótipos e cerca de 76 horas de trabalho, que deram frutos, uma vez que, após a celebração da homilia, Bento XVI pediu que a cadeira fosse enviada para o Vaticano.

“Uma marca com apenas 25 anos tem de sentir um enorme orgulho em ter criado peças personalizadas para dois Papas, em pouco mais de uma década. É prestigiante para o Portugal”, afirma Mário Rocha. A cadeira de descanso foi a primeira de várias peças criadas pela Antarte para personalidades como José Mourinho, Fernando Santos ou o ex-Presidente da República Cavaco Silva.