Já era muito mais do que um rumor, tornou-se oficial a dois meses do final da temporada: Miguel Oliveira vai mesmo mudar de equipa no MotoGP e já assinou por duas épocas pela Pramac Yamaha. O piloto português termina assim uma ligação de dois anos com a Aprilia, sendo que esteve sempre na equipa-satélite da marca, primeiro na RNF e esta época na Trackhouse.

“É um grande privilégio para mim representar uma marca tão icónica no nosso desporto como a Yamaha. Durante os meus anos de evolução no MotoGP sempre olhei para as motos azuis com grande entusiasmo. Agora é uma realidade e quero agradecer à Yamaha pelo empenho numa fase de transição tão importante”, disse Miguel Oliveira, que vai representar a marca em 2025 e 2026, citado pelo comunicado divulgado pela própria equipa.

The Portuguese star will be joining the Prima Pramac Yamaha Factory Team in 2025 and 2026! ???? Full info here! ????#MotoGP2025 | ARTICLE ????https://t.co/xtxLpWypyt — MotoGP™???? (@MotoGP) September 5, 2024

O piloto português ainda não sabe quem terá como colega de equipa na Pramac Yamaha em 2025, sendo que esse é mesmo o último lugar por definir da grelha da próxima temporada do MotoGP. Muito provavelmente, e de acordo com a imprensa especializada, o escolhido será Jack Miller, australiano que está na KTM.

Aos 29 anos, Miguel Oliveira chega assim à terceira marca da carreira, depois do longo percurso com a KTM que começou ainda nos escalões inferiores e jovens do motociclismo e dos últimos dois anos com a Aprilia. A ideia de que o piloto português iria mudar de ares era um dado adquirido há vários meses, sendo que o próprio Miguel Oliveira confirmou nos últimos dias que a Pramac Yamaha — que este ano ainda é Ducati, mudando de fábrica na próxima época — era o destino mais provável.

“Não posso dizer muito. Infelizmente temos de aguardar pelo anúncio oficial. Como tenho dito nas últimas semanas, temos estado em negociações com a Yamaha para um lugar na Pramac, mas enquanto não existir uma atualização oficial sobre isso eu tenho de ser um pouco mais reservado nos comentários. Mas eu diria que o lugar está seguro. Mas temos de olhar para o presente e fazer o melhor com a equipa Trackhouse. Ainda não sou velho, tenho 29 anos e acredito que não atingi ainda todo o meu potencial, há algumas coisas que têm falhado. Veremos, estou otimista”, explicou em declarações à TNT Sports.

Miguel Oliveira está atualmente no 13.º lugar do Mundial de MotoGP, que é liderado por Jorge Martín, e tem como melhor resultado da temporada o 6.º lugar no Grande Prémio da Alemanha. O piloto português está a cumprir a sexta época na categoria rainha do motociclismo e a melhor classificação que alcançou foi o 9.º lugar de 2020, ainda com a KTM, sendo que soma cinco vitórias, sete pódios e uma pole-position.