A semana foi de novidades para Miguel Oliveira. Depois de muitos rumores, muitas indecisões e algumas questões, o piloto português foi mesmo confirmado na Pramac Yamaha, deixando a Aprilia ao fim de duas temporadas mas mantendo-se na grelha do MotoGP. E era nesse contexto, dias depois de anunciar a mudança de cores em 2025, que entrava no Grande Prémio de San Marino.

Miguel Oliveira não foi além da Q1 na qualificação de San Marino, ficando num modesto oitavo lugar que significava o 18.º lugar na grelha de partida, e explicou que esta sexta-feira foi “um dia estranho”. “Sentimos que melhorámos durante a sessão da tarde, mas, de facto, tive bastantes dificuldades, sobretudo nas zonas de travagem. Estamos a colocar menos carga na frente por causa do contacto do pneu traseiro com o asfalto, mas isso cria alguma instabilidade, que custa meia décima de segundo ao colocar a mota, ter o controlo na travagem e pôr a mota na posição correta para a saída das curvas”, atirou, sobre um dia em que Pecco Bagnaia garantiu a pole-position, seguido de Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi.

Este sábado, na corrida sprint, Jorge Martín arrancou muito bem e roubou a liderança a Pecco Bagnaia, com Miguel Oliveira a cair para 19.º e depois para 20.º, confirmando as dificuldades que já tinha antecipado depois da qualificação. Marco Bezzecchi caiu na quinta de 13 voltas e quando seguia ainda no terceiro lugar, motivando a entrada de Franco Morbidelli no pódio, e Enea Bastianini era a única ameaça aos três da frente.

Mais atrás, Miguel Oliveira não desistiu e foi conquistando posições nas últimas voltas, chegando ao 16.º lugar a quatro voltas do fim. Lá à frente, Pecco Bagnaia não permitia que Jorge Martín tivesse muita vantagem e manteve-se colado ao espanhol, claramente à procura da primeira vitória do fim de semana passado em casa.

Ainda assim, já nada mudou até ao final. Jorge Martín conseguiu mesmo ganhar a corrida sprint do Grande Prémio de San Marino, mantendo-se na liderança do Campeonato do Mundo, e Pecco Bagnaia não foi além do segundo lugar, com Franco Morbidelli a resguardar o pódio apesar dos derradeiros ataques de Enea Bastianini. Lá atrás, Miguel Oliveira ficou mesmo no 16.º lugar, melhorando ligeiramente a posição de arranque e respondendo às voltas mais difíceis em que chegou a rodar no último lugar.