Com o apoio de Taylor Swift entregue, os dois candidatos apressaram-se a reagir. Donald Trump mostrou-se pouco surpreso com a declaração da estrela pop. “Ela é uma pessoa muito liberal. Ela parece que apoia sempre um democrata. E provavelmente vai pagar por isso no mercado”, afirmou na manhã de quarta-feira no programa Fox and Friends da Fox News.

O antigo Presidente desvalorizou a posição da estrela pop, dizendo que “na verdade gosta muito mais de [Brittany] Mahomes”. “Ela é uma grande fã de Trump. Acho que a Brittany é ótima. A Brittany esteve nas notícias na semana passada. Ela é uma grande fã do MAGA. Gosto muito mais dessa que da Taylor Swift”, disse o próprio Trump, acrescentando ainda a sua apreciação pelo seu marido “um ótimo quarterback”.

A reação de Kamala Harris foi mais indireta — mas muito reveladora. Na manhã de quarta-feira, surgiu na loja oficial da campanha dos democratas surgiu um novo produto à venda: pulseiras com pequenas contas brancas em que se pode ler o nome de Kamala Harris e Tim Walz, numa referência às pulseiras da amizade popularizadas nos concertos de Taylor Swift.

Dúvidas houvesse que as pulseiras têm inspiração swiftie, na legenda do produto lê-se Are You Ready for It?, uma das canções no sexto álbum da cantora norte-americana. Um par de pulseiras custa 20 dólares (cerca de 18 euros) e esgotaram poucas horas depois de terem sido postas à venda.

