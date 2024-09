O PSG continua a dominar o Campeonato francês e, ao cabo de quatro jornadas, é líder isolado com 12 pontos, mais dois que os rivais Marselha e Mónaco. Na partida do fim de semana, que contou com os portugueses Nuno Mendes e João Neves em ação, o campeão voltou a triunfar (3-1), mesmo depois de ter começado em desvantagem. Esse golo do Brest teve a particularidade de ter nascido num penálti cometido pelo jovem lateral internacional português.

E foi precisamente esse o momento que gerou mais controvérsia no final da partida, apesar de Nuno Mendes ter respondido bem e realizado uma exibição segura. De acordo com o que o português partilhou na rede social Instagram, os minutos que se seguiram ao duelo do Parque dos Príncipes foram marcados por vários insultos racistas dirigidos a si. Numa das imagens vê-se um utilizador a apelidar Mendes de “preto filho da p***”, acrescentando: “A tua mãe é uma cadela preta”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

???? Tellement honteux ce genre de propos, total soutien à Nuno Mendes ! pic.twitter.com/sEDAx60KlE — Media Parisien (@MediaParisien) September 15, 2024

O caso já motivou várias reações, a começar pelo clube do defesa. Em comunicado, o PSG expressou “todo o seu apoio a Nuno Mendes” e garantiu que “não tolera qualquer forma de racismo, antissemitismo ou qualquer outra forma de discriminação”. “Os insultos raciais dirigidos a Nuno Mendes são completamente inaceitáveis. Apoiamos fortemente o Nuno e todos os envolvidos, e estamos a trabalhar com as autoridades e associações relevantes para responsabilizar os responsáveis”, acrescentaram os parisienses.

Le Paris Saint-Germain apporte tout son soutien à son joueur Nuno Mendes, ciblé par des propos injurieux et racistes sur les réseaux sociaux en marge de la rencontre d’hier soir face au Stade brestois. Le Paris Saint-Germain ne tolère aucune forme de racisme, d’antisémitisme ou… pic.twitter.com/1h5omElcaw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 15, 2024

A Ligue 1 também reagiu nas redes sociais, escrevendo que “não há espaço para o racismo”. Através do seu presidente, Fernando Gomes, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sublinhou que “é lamentável que em pleno século XXI ainda tenhamos que lidar com tantos preconceitos e atitudes racistas”. A entidade que tutela o futebol em Portugal firmou o apoio ao internacional português ex-Sporting, afirmando que este “não está sozinho”. O Sindicato dos Jogadores, por via do presidente Joaquim Evangelista, também condenou o racismo, reiterando que “a discriminação racial continua a ser, infelizmente, um assunto bem presente na sociedade e no mundo do futebol”. Evangelista espera uma “ação firme por parte da Liga Francesa de Futebol”.