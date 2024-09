O distrito de Aveiro está a ser um dos mais fustigados pelos incêndios que lavram em Portugal esta segunda-feira. Existem três grandes fogos ativos na região, que estão a preocupar as autoridades: um em Albergaria-a-Velha, outro em Sever do Vouga e ainda um Oliveira de Azeméis.

Na tarde desta segunda-feira, cerca de 272 operacionais, apoiados por 88 viaturas e quatro meios aéreos combatem um incêndio que deflagrou no domingo no concelho de Sever do Vouga. Já no concelho de Albergaria-a-Velha estavam mobilizados 195 operacionais, apoiados por 57 viaturas e um meio aéreo. O de Oliveira de Azeméis é, no entanto, o que concentra mais meios no local: 584 operacionais, apoiados por 198 veículos e seis meios aéreos.

Nas redes sociais, vários utilizadores deram conta das imagens “dantescas” e o “inferno” que muitos vivenciaram esta segunda-feira. Uma espessa nuvem de fumo cobriu os céus de vários pontos do distrito de Aveiro e, por conseguinte, várias estradas tiveram de ser cortadas.

Incêndio em Albergaria filando de drone às 8:50am – 16/Sep/24 pic.twitter.com/wI6AlBTvb4 — Luis (@laisidoro) September 16, 2024

Os meus sentimentos e a minha solidariedade para com todos os que vivem na zona de Aveiro, Albergaria a Velha, Valmaior, Macinhata, Sever do Vouga, Açores, Ílhavo e São Francisco! Cenário dantesco e infernal que estou a assistir, tão triste ver esta gente a perder tudo ???????????????? pic.twitter.com/lIXGogRikB — ̷S̷p̷o̷r̷t̷i̷n̷g̷ ̷A̷n̷o̷n̷y̷m̷o̷u̷s̷ ̷ (@AlexMilhas1906) September 16, 2024

Albergaria, há 20m na A1.Triste quando provocar fogos faz parte de uma tradição de Verão, tipo Romaria. pic.twitter.com/EgWodJZx8X — Barbarola (@Barbarola2) September 16, 2024

Zona Industrial de Albergaria-a-velha há pouco mais de meia hora. Dantesco. pic.twitter.com/U660CiRHm2 — Pedro Santiago (@PSSantiago88) September 16, 2024

Albergaria -a- Velha

16/09/2024

Acordar com esta vista ???????? pic.twitter.com/ZKuEVjiXqe — Francisco (@francisco116630) September 16, 2024

As chamas obrigaram a cortes de trânsito em várias vias, tais como a A1 entre Coimbra Norte e Estarreja, A25 entre o Nó Aveiro e Reigoso, a A29 sentido norte-sul entre Estarreja e Angeja, IC2 entre Salreu e Águeda, a EN238 em Sever do Vouga, a EN109 entre Estarreja e Aveiro e a EN16 entre Cacia e Albergaria-a-Velha.

Na fotogaleria acima, pode ainda ver mais fotografias dos incêndios de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga.