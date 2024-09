Os trabalhadores da Carris iniciam esta terça-feira às 22h00 uma greve de 24 horas para reivindicar melhorias salariais, disse à agência Lusa fonte sindical, que lamentou que a administração da empresa não tenha respondido às suas reivindicações.

A ação de protesto é convocada pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP).

Em causa está um pedido de aumento da tabela salarial de 100 euros e 15 de subsídio de refeição, segundo explicou à Lusa Manuel Leal, da FECTRANS.

“Infelizmente, a administração da Carris não respondeu às nossas reivindicações e iremos avançar com esta greve de 24 horas”, referiu o sindicalista.

A paralisação vai ter início às 22h00 desta terça-feira e termina à mesma hora de quarta-feira.

“Esperamos uma fortíssima adesão”, perspetivou Manuel Leal, adiantando que os trabalhadores irão realizar um plenário às 11h00 de quarta-feira para discutir “futuras formas de luta”.

Esta greve não é acompanhada por outras estruturas sindicais da Carris, nomeadamente pelo Sindicato Nacional de Motoristas e outros Trabalhadores (SNMOT), o Sitra – Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes e o Sitese – Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços.

Estes sindicatos assinaram um acordo com a administração da Carris, no qual aceitam uma proposta de aumento de 60 euros na tabela salarial, acrescido de cerca de 13 euros por mês do subsídio de refeição.