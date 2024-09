Os dois astronautas russos que passaram mais de 370 dias consecutivos na Estação Espacial Internacional (EEI), um recorde, estão de regresso à Terra. A cápsula espacial russa que transporta os dois astronautas — e ainda um norte-americano — desacoplou-se da EEI esta manhã, avança a agência de notícias britânica PA.

Espera-se que a cápsula, designada Soyuz MS-25, que transporta os russos Oleg Kononenko e Nikolai Chub e a americano Tracy Dyson pouse nas estepes do Cazaquistão cerca de três horas e meia após do desacoplamento.

A parceria entre os dois países na EEI foi das poucas não afetadas pela invasão russa da Ucrânia. A agência espacial russa renovou o acordo com a NASA para voos conjuntos à EEI até 2025.

Tracy is coming home! https://t.co/FRrle0cBVS — NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) September 23, 2024

Os dois astronautas russos, Kononenko e Chub, partiram para a Estação Espacial Internacional no dia 15 de setembro de 2023, e na sexta-feira estabeleceram o recorde de missão contínua mais longa na EEI, permanecendo mais de 370 dias no espaço. Já Tracy Dyson passou cerca de seis meses no espaço.

Oito astronautas permanecem na EEI, incluindo os americanos Butch Wilmore e Suni Williams, que estão em órbita já muito para além do tempo previsto, devido a problemas na cápsula Starliner, da Space X.