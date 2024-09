E se a doença do sono chegar à Europa? Esta cientista estuda o parasita para o combater melhor... enquanto há tempo

Sara Silva Pereira estuda estes parasitas desde cedo no percurso académico. A cientista de 31 anos nasceu no Porto, mas fez o seu percurso escolar em Famalicão, para onde os pais se mudaram quando ainda era criança. Quando terminou o 12º ano de escolaridade fez sozinha uma mudança maior: como já tinha o desejo de seguir uma carreira de investigação, optou por ir estudar para Inglaterra, por achar que aí teria mais oportunidades, e começou por fazer a licenciatura em Ciência Biomédicas no King ‘s College, em Londres.

Soube também desde cedo que gostaria de fazer investigação na área da Medicina Tropical, “talvez influenciada pelas leituras de adolescência: lia muitos romances históricos cujo cenário eram países africanos.” Certo é que o continente fazia parte do seu imaginário e o doutoramento em Parasitologia Veterinária, já na área dos tripanossomas africanos, na Universidade de Liverpool, deu-lhe a oportunidade de sair do laboratório e trabalhar no terreno, no Quénia e no Brasil. “Foi possível porque o meu orientador conseguiu financiamento do Reino Unido, o que é muito difícil.” Esta dificuldade em conseguir financiamento está relacionada com investigar na Europa parasitas e doenças que não afetam países europeus. A tendência habitual é que surja a pergunta: ‘Porque é que isso interessa?’” Mas ela tem uma resposta mais do que pensada…

“Com as mudanças climáticas, as temperaturas vão subir e, mais cedo ou mais tarde, vamos ter aqui a doença do sono nos animais. Além disso, a União Europeia injeta muito dinheiro em países menos desenvolvidos para que equilibrem a economia. Como são economias dependentes da agricultura, se conseguirmos promover uma agricultura sustentável, através do bem-estar animal, a longo prazo vamos ajudar a que haja menos dependência das economias ocidentais.”

Há uma pergunta que também não é invulgar que lhe façam: para que serve o tipo de investigação que faz, a investigação fundamental, que está focada em perceber os mecanismos dos fenómenos e não em resolver problemas concretos? A investigadora diz que compreende que “hoje há uma necessidade de mostrar resultados e os resultados são mais visíveis quando se faz investigação aplicada”, mas deixa um alerta: “Se não fizermos investigação fundamental agora, daqui a trinta anos não vamos ter investigação aplicada. Se não percebermos primeiro o funcionamento do mundo, como é que vamos conseguir, mais tarde, criar estratégias para resolver os problemas?”

