O nome Bárbara Rey tornou-se recentemente num pesadelo na vida do rei Juan Carlos e da família real espanhola. A revista holandesa Privé publicou na quarta-feira fotografias comprometedoras tiradas em 1994, onde o rei emérito de Espanha aparece a beijar a atriz, um escândalo que salta para as luzes da ribalta dias antes de o pai de Felipe VI viajar para Espanha, mais concretamente para Sanxenxo, onde vai participar nas regatas na categoria 6M.

“A 22 de junho de 1994”. É assim que começa a reportagem publicada pelo jornal holandês, que traz na capa fotografias nas quais se pode ver a cumplicidade entre os dois na casa da artista, destapando mais uma vez as infidelidades do rei emérito. Foi o programa espanhol ‘En Boca de Todos’ que antecipou a notícia, mostrando as imagens que é possível ver no interior da revista, fotografias em que ambos aparecem abraçados, aos beijos e numa atitude que evidencia a natureza próxima da relação entre ambos.

De nieuwe Privé ligt vandaag in de winkel! https://t.co/u4IfphKOU2 via @telegraaf — Mónica Martín-Andino (@andinomendieta) September 25, 2024

A má relação de Bárbara com o filho, Ángel Cristo Jr.

Foi Ángel Cristo Jr., filho da atriz com quem esta não mantém uma boa relação, que revelou ter sido o responsável pela obtenção das provas da relação da sua mãe com o então rei de Espanha e é também ele quem conta, na revista holandesa, como as obteve. As fotografias têm 30 anos e nunca tinham sido publicadas, embora, de acordo com a Vanitatis, tenham circulado durante anos em várias redações de revistas espanholas.

A revista holandesa fala de uma extorsão de Bárbara Rey ao rei Juan Carlos. “Com estas fotografias, o rei Juan Carlos foi chantageado por uma das suas muitas amantes, a estrela de televisão Bárbara Rey. Esta utilizou o seu filho, Ángel Cristo Jr., que tinha 13 anos na altura, para tirar as fotografias em segredo. Isto fê-la ganhar muito dinheiro e, por vingança para com a mãe e para desmentir as suas palavras, Ángel contou esta história chocante”, refere o texto, citado pela mesma revista.

“Não tenho palavras”. Estas foram as primeiras declarações de Bárbara, contactada pela Vanitatis pouco depois da publicação das imagens. “Vou fazer a mesma coisa que fiz até agora, usar a justiça. Estas fotografias são minhas, pertencem à minha privacidade. Quero deixar bem claro que ele [o filho] nunca tirou estas fotografias”, garantiu, contrariando assim as afirmações de Ángel. “Fiquei de boca aberta e triste. Nunca imaginei que ele as tornasse públicas e, pior ainda, que fizesse uso delas”, disse na mesma entrevista.

Bárbara Rey explicou ainda que o filho teve acesso às imagens depois de as roubar da arrecadação da sua casa, onde guardava várias fotos da sua vida privada. Em julho, a artista já tinha processado o filho por este ter alegadamente roubado documentos “comprometedores”. Em declarações ao programa ‘Espejo Público’, a artista explicou que não tinha conhecimento de que as fotografias iam ser publicadas. “Não, não vi nada”, disse a princípio, acrescentando que não falaria mais sobre o assunto sem consultar os seus advogados. “Fiquei sem saber o que fazer. Não sabia que ele podia chegar a este extremo, que vergonha. A única coisa que tenho a dizer é que isto mostra quem é o meu filho e como é que ele é. Não vou dizer mais nada, só isso, mostra como ele é e como foi toda a sua vida”, terminou.

Bárbara Rey vai mover uma ação judicial contra a revista holandesa

A equipa jurídica da atriz já está a preparar um processo contra a revista holandesa Privé, responsável pela divulgação das imagens. “É muito complexo, porque se trata de um país estrangeiro e temos de estudar o sistema jurídico holandês, mas a ação será aberta de qualquer forma”, disse um dos advogados à Vanitatis. “Alertamos para o facto de que a divulgação destas imagens viola gravemente os direitos fundamentais à intimidade pessoal e familiar, à própria imagem e à inviolabilidade do domicílio da nossa cliente, tal como se encontram consagrados no artigo 18.º, nºs 1 e 2 da Constituição espanhola”, refere o documento enviado na quarta-feira ao final do dia.

A equipa de advogados descreve o que aconteceu como “extremamente grave” e alerta para “os enormes danos que estão a ser causados [a Bárbara]” e que vão mover uma ação judicial “contra a revista Privé e contra todos os meios de comunicação que difundam este conteúdo ilícito”.

“O meu filho aproveitou-se da confiança que eu tinha nele para me roubar os documentos e ficar com eles em sua posse. Alguns eram diapositivos, outros eram fotos que ele revelou depois de as ter roubado. Em momento algum me tirou fotografias a mim ou a qualquer outra pessoa. O fotógrafo, infelizmente, já morreu, mas o meu filho nunca foi responsável por tirar essas fotografias”, insistiu Bárbara Rey em declarações à revista espanhola.