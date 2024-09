A performance por Alfredo Lavrador ↓ Mostrar ↑ Esconder

O novo SUV coupé da CUPRA está disponível em duas versões, a Endurance com apenas motor atrás, e a VZ, a mais desportiva, com dois motores (um por eixo) para oferecer mais potência e optimizar o comportamento ao usufruir de tracção às quatro rodas. Todos os motores do Tavascan são da segunda geração do Grupo Volkswagen, em que se realizou um esforço para reduzir o atrito interno, do que resulta mais potência – evoluiu de 231 cv para 286 cv – e menos aquecimento, o que reduz as perdas de energia e maximiza a autonomia.

A versão VZ do Tavascan instala atrás uma unidade motriz com 286 cv e à frente outra mais pequena com 109 cv. Este motor, com somente 60 kg, funciona apenas quando o condutor acelera de forma mais decidida ou quando é necessário melhorar o comportamento com a tracção integral. É do tipo assíncrono, o que lhe permite praticamente não absorver energia quando não está a ser utilizado. Em conjunto, os dois motores debitam 340 cv (o valor mais elevado de um modelo da Cupra) e 679 Nm de força, o que lhe permite ir de 0-100 km/h em somente 5,5 segundos, não o impedindo de percorrer 522 km entre visitas ao posto de carregamento. O Tavascan Endurance promete ser a versão com maior procura, por oferecer uma melhor relação preço/potência. Confia apenas num motor traseiro com 286 cv, o que não o impede de cumprir de 0-100 km/h em 6,8 segundos e reclamar uma autonomia de 568 km, segundo o método europeu WLTP. Ambas as versões atingem 180 km/h e podem recarregar a bateria de 10% a 80% em 30 minutos.