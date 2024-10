A ciclista suíça Muriel Furrer, que morreu na semana passada aos 18 anos num acidente no Campeonato Mundial de Ciclismo em Zurique, terá ficado durante mais de uma hora no local do acidente antes de ser encontrada, de acordo com relatos da imprensa suíça conhecidos esta terça-feira.

Furrer foi encontrada inconsciente numa floresta, fora do percurso da corrida na região de Zurique, por volta das 12h30 da última quinta-feira, por um elemento da segurança do evento, que deu o alerta de imediato. Na sequência desse alerta, os serviços de emergência chegaram ao local — e perto das 13h chegou ao local do acidente um helicóptero, que transportou a ciclista para o hospital cerca de meia-hora depois. Algumas horas mais tarde, Muriel Furrer acabaria por morrer no hospital.

De acordo com as primeiras informações da polícia de Zurique, tinha sido impossível determinar a hora do acidente.

“As investigações, até agora, mostram que a atleta que caiu foi encontrada sem sentidos na floresta, longe do percurso, por um membro da equipa de segurança. Os serviços de emergência, que foram imediatamente chamados, chegaram pouco depois ao local do acidente e prestaram primeiros socorros. Não é ainda claro o momento exato do acidente”, disse a polícia.

Contudo, o jornal suíço Blick reconstituiu a linha do tempo da corrida — onde não são permitidos sistemas de comunicações com os ciclistas, para aumentar a competitividade — e concluiu que o acidente terá ocorrido pouco depois das 11h da manhã, o que significa que Furrer terá ficado mais de uma hora na floresta sem sentidos.

De acordo com o Blick, a corrida começou pelas 10h e às 10h59 foi possível avistar a ciclista suíça a subir uma forte inclinação entre Zumikon e Küsnacht. Faltava ainda um quilómetro para o local do acidente. Pelas 11h03, uma jornalista do Blick que está a acompanhar a corrida vê Furrer a passar por ela. Pelas 11h14, as primeiras ciclistas começam a passar pela primeira vez na meta (a corrida inclui várias passagens pela meta), mas não há sinal de Furrer.

A julgar pelo local onde a ciclista foi encontrar, o Blick estima que o acidente tenha ocorrido 20 ou 30 segundos depois da passagem pela jornalista, quando Furrel começou a descer uma descida íngreme.

As autoridades dizem que não têm qualquer prova de que tenha havido interferência externa no acidente. Também não há informações sobre se os outros ciclistas testemunharam o acidente ou não. O que é certo, de acordo com o Blick, é que por volta das 12h20, uma hora depois do acidente, ainda não havia qualquer ambulância ou carro da polícia no local.

Furrer, que era uma das ciclistas suíças mais promissoras da atualidade, tinha sido medalhada com a prata este ano nos Nacionais juniores de contrarrelógio e de fundo. Morreu aos 18 anos numa prova mundial no seu país-natal.