Uma mulher de 27 anos morreu este domingo numa colisão de três veículos no IC28, em Ponte de Lima, deixando também uma menina de oito anos gravemente ferida, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e GNR.

De acordo com fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o acidente ocorreu na freguesia de Refoios do Lima, em Ponte de Lima (distrito de Viana do Castelo), cerca das 15h30, no IC28.

O acidente causou a morte a uma mulher de 27 anos e deixou uma menina de oito anos gravemente ferida, segundo fonte da GNR. Houve ainda mais dois feridos ligeiros.

Segundo a Proteção Civil, pelas 18h10 o IC28, que liga Ponte de Lima a Ponte da Barca, permanecia cortado.

De acordo com o site de ocorrências da Proteção Civil, pelas 18h30 permaneciam no local sete meios terrestres e 17 operacionais.