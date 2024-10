O conflito foi iniciado após a invasão surpresa do Hamas, na região sul de Israel, que fez mais de 1.200 mortos e centenas de sequestrados, entre estes civis e militares, na madrugada de 7 de outubro de 2023. Grande parte destas vítimas estavam num festival de música electrónica e outras tantas em suas casas, nos kibutz.

Israel retaliou o ataque com uma incursão na Faixa de Gaza com o intuito de destruir o Hamas e toda a sua rede de abastecimento de armas e dinheiro. Esta incursão — ainda em curso — destruiu já praticamente toda a Faixa de Gaza tendo obrigado todos os seus habitantes a fugirem para o Egipto ou para campos de refugiados no sul da região.

Recentemente o conflito expandiu-se para os países vizinhos, aliados do Hamas e do Hezbollah, como o Líbano e o Irão. Esta escalada do conflito preocupa toda a comunidade internacional porque a hipótese de se vir a tornar num conflito generalizado no Médio Oriente é real.

Um ano depois, os ataques de ambas as partes já fizeram mais de 40 mil mortes.

Veja na fotogaleria as imagens do último ano do conflito armado entre o Hamas e Israel.