A economia portuguesa deverá terminar o ano de 2024 com um crescimento de 1,6%, estima o Banco de Portugal, que em junho tinha apontado para uma expansão mais favorável da economia (2%). Parte desta revisão está relacionada com uma alteração das séries de dados usados pelo INE, explica o Banco de Portugal, que também passou a apontar para uma aceleração mais fraca da economia no próximo ano: a anterior previsão de 2,3% era uma das mais otimistas mas, nesta terça-feira, o Banco de Portugal cortou a projeção de crescimento em 2025 para 2,1%.

Os dados estão no Boletim Económico de outubro, um relatório onde o Banco de Portugal atualiza, trimestralmente, as previsões macroeconómicas. O supervisor explica que, “face às projeções divulgadas em junho, as projeções atuais incorporam as novas séries de contas nacionais anuais e trimestrais para o período 1995 a 2024 (até ao segundo trimestre), tendo como referência o ano de 2021, que substitui a anterior base 2016”.

Estas novas séries “incorporam nova informação de base relevante e melhorias metodológicas”, explica o supervisor financeiro referindo-se a um efeito que já tinha sido explicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) há algumas semanas.

As novas previsões foram apresentadas nesta terça-feira por Mário Centeno, em conferência de imprensa na sede do Banco de Portugal, em Lisboa. O governador do Banco de Portugal destacou, também, um outro indicador que está no boletim económico que diz respeito à taxa de poupança, que deverá superar os 11% (do rendimento disponível), um valor historicamente elevado em Portugal num contexto de crescimento económico.

O boletim inclui “uma revisão em alta da poupança das famílias, que deverá situar-se acima de 11%”. “São valores mais elevados do que tínhamos antes da pandemia, num momento positivo do ciclo económico, de descida das taxas de juro, é o momento de as famílias constituírem poupanças como as que foram muito úteis” no passado recente, diz Mário Centeno.

A Europa viveu um período inflacionista – que “não foi tão temporária quanto queríamos mas foi um fenómeno temporário” – e aí “foi essencial o papel da poupança que existia, para enfrentar um período difícil da economia nacional e europeia”. Agora, “é o momento de todos reconstruirem as almofadas financeiras para o futuro“, sublinha o governador do Banco de Portugal.

Atividade tem estado “mais fraca” mas prevê-se uma “aceleração” no final do ano

O Banco de Portugal, que tinha uma das projeções mais otimistas entre as principais instituições, passou a prever uma aceleração menos pronunciada da economia nacional. “A atividade económica em Portugal deverá crescer 1,6% em 2024, 2,1% em 2025 e 2,2% em 2026” e, por outro lado, “a inflação deverá reduzir-se para 2,6% em 2024 e fixar-se em valores consistentes com a estabilidade de preços nos anos seguintes”, afirma o Banco de Portugal.

O supervisor reconhece que “a evolução recente da atividade foi mais fraca do que o esperado” mas “projeta-se uma aceleração no final do ano“. O crescimento em cadeia (trimestre a trimestre) do PIB “reduziu-se no segundo trimestre, para 0,2%, após um início do ano dinâmico (0,6%)”.

Olhando para a frente, o Banco de Portugal antecipa que “o dinamismo do rendimento disponível continuará a refletir uma evolução favorável do mercado de trabalho, com aumento do emprego e dos salários, e o impacto das medidas orçamentais”, prevê o supervisor, acrescentando que “a transição gradual para taxas de juro mais baixas e as entradas de fundos europeus apoiarão um maior crescimento do investimento”.

Por outro lado, “a procura externa dirigida à economia portuguesa acelera no horizonte de projeção, mas a evolução das exportações é condicionada pelo esgotamento do impulso da recuperação pós–pandemia dos serviços, em particular dos associados ao turismo”, acautela o supervisor liderado por Mário Centeno.

Em plena negociação do Orçamento do Estado para 2025, o supervisor liderado por Mário Centeno, salienta, quanto à política orçamental, que “a sua orientação expansionista em todos os anos do horizonte de projeção, num contexto em que o PIB se encontra acima do seu potencial, gerará a necessidade de um ajustamento posterior numa fase menos favorável do ciclo económico”.”Assim, a redução sustentada do rácio da dívida pública não deverá abrandar o ritmo, pois representa um elemento fundamental para a estabilidade macroeconómica e para o crescimento das gerações presentes e futuras”, termina o Banco de Portugal.