A futebolista espanhola Pauleta sofreu uma lesão grave no joelho direito frente ao Marítimo e vai ficar afastada da competição pelo menos durante 10 meses, anunciou esta terça-feira o Benfica.

“Após avaliação do departamento clínico do clube e realização de exames complementares, o Sport Lisboa e Benfica informa que Pauleta tem uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Prevê-se que a futebolista tenha um período fora da competição não inferior a 10 meses”, lê-se numa nota publicada no site dos ‘encarnados’.

A jogadora do Benfica lesionou-se sozinha durante o encontro com o Marítimo (2-0), da quinta jornada da Liga feminina, acabando por ser substituída aos 36 minutos.

Esta é a segunda lesão grave de Pauleta em cerca de um ano e meio, depois de, em março de 2023, ter sido operada ao joelho esquerdo, também com uma rotura do ligamento cruzado anterior, ficando afastada da competição durante quase 11 meses.