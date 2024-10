Em atualização

O Prémio Nobel da Química acaba de ser atribuído pela Academia Real de Ciências Sueca a David Baker, por design computacional de proteínas, e de forma conjunta a Demis Hassabis e John M. Jumper, pelo trabalho na previsão de estrutura proteica.

Os laureados deste ano “decifraram o código das incríveis estruturas das proteínas”, refere o comité do Prémio Nobel.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker “for computational protein design” and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper “for protein structure prediction.” pic.twitter.com/gYrdFFcD4T

