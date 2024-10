Todos os distritos de Portugal continental estarão a partir de sexta-feira sob aviso amarelo por causa da chuva, enquanto em Faro o aviso será laranja, e tanto neste distrito como em Beja também estão previstas trovoadas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o distrito de Faro vai estar a partir das 3h00 de sexta-feira sob aviso laranja — o segundo mais grave — por causa da chuva, passando a partir das 15h00 a amarelo e estendendo-se até meio da tarde de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Também por causa da chuva, o aviso amarelo estará ativo em todo o território de Portugal continental a partir das 3h00 de sexta-feira, sendo que em Bragança e Guarda mantém-se até às 15h00 e em Braga, Coimbra, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real, Porto e Viseu estende-se até às 21h00.

Nos distritos de Portalegre, Castelo Branco, Beja, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Évora, o aviso amarelo por causa da chuva estende-se até sábado, nalguns casos até às 21h00.

Além da chuva, a trovoada também levou o IPMA a emitir aviso amarelo a partir das 3h00 de sexta-feira nos distritos de Faro e Beja, estendendo-se pelo menos até às 15h00. Para esta quinta-feira o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, vento fraco e uma descida da temperatura, em especial da mínima.