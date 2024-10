Em atualização

A notícia apanhou de surpresa o universo verde e branco nas últimas horas. E não foi preciso esperar para o rumor depressa tornar-se numa realidade… embora não o seja, para já. Depois de sete anos ligado ao projeto desportivo dos leões, Hugo Viana vai ser diretor desportivo do Manchester City a partir da próxima época, confirmou este sábado o Sporting em comunicado. De acordo com o clube de Alvalade, o processo teve início “há meses” e teve “desenvolvimentos importantes nas últimas semanas”.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que Hugo Viana irá desempenhar funções no Manchester City FC a partir da temporada 2025/2026. Este processo teve início há meses e conheceu desenvolvimentos importantes nas últimas semanas, tendo sido acompanhado desde o começo pela administração do Sporting. Durante este período o Sporting foi planeando e preparando uma nova estrutura organizacional no futebol profissional, deixando de existir a figura de diretor desportivo”, começaram por referir os leões.

Desta forma, explica o clube liderado por Frederico Varandas, Bernardo Palmeiro vai assumir, a partir da próxima época, “a função de diretor-geral do futebol”, reportando, a par de Flávio, atual diretor de scouting, todas as informação ao presidente. Palmeiro, acrescenta o Sporting, prestou, entre 2000 e 2003, “assessoria executiva à administração e ao departamento de futebol” do clube.

“O Sporting continuará a contar com o empenho e total compromisso de Hugo Viana até ao último minuto de jogo desta época, estando o mesmo envolvido no processo de transição para o futuro modelo organizacional. O Sporting reconhece o papel central que Hugo Viana teve na criação de uma estrutura profissional de alto nível no futebol do clube e está determinado em continuar o caminho de crescimento e sucesso verificado nas últimas temporadas”, conclui o comunicado.

Club Statement: Director of Football — Manchester City (@ManCity) October 12, 2024

Este sábado, o Manchester City também confirmou a saída de Txiki Begiristain do cargo de diretor do futebol no final da época e a contratação de Hugo Viana. Segundo os cityzens, “Viana iniciará a sua função a tempo inteiro no verão de 2025, mas colaborará com Txiki nos meses anteriores para garantir uma transição tranquila”, partilhou o campeão inglês.