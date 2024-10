Um foco de poluição foi detetado no sábado na praia de Cabanas Velhas, concelho de Vila do Bispo, no Algarve, desconhecendo-se as causas na origem deste incidente, revelou este domingo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

“Na sequência de uma denúncia recebida através dos nadadores-salvadores de serviço na praia, a informar para a presença de um foco de poluição no areal e no mar, foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos”, informou a AMN em comunicado.

A Polícia Marítima constatou a ocorrência e contactou em seguida o Departamento Marítimo do Sul e a Direção de Combate à Poluição no mar, tendo sido ativado o 3.º grau de prontidão do Plano Mar Limpo.

Segundo a nota, a maré e a falta de visibilidade fizeram que fosse apenas possível fazer a recolha do material poluente durante a manhã de domingo.

As autoridades também efetuaram uma patrulha nas praias adjacentes, tendo verificado, em menor quantidade, “a presença de material poluente na Praia da Boca do Rio”.

Todo o material recolhido e contaminado seguiu para uma unidade de tratamento adequada, através da Câmara Municipal de Vila do Bispo, de acordo com a nota.

O Plano Mar Limpo tem por objetivo geral estabelecer um dispositivo de resposta a situações de derrames de hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas, ou a situações de ameaça iminente desses mesmos derrames, definir as responsabilidades das entidades intervenientes e fixar as suas competências.