Um autogolo nos minutos finais permitiu hoje à Juventus derrotar em casa a Lazio, por 1-0, e igualar provisoriamente o líder Nápoles, em jogo da oitava jornada da Liga italiana de futebol.

A jogar em vantagem numérica desde os 24 minutos, depois de Alessio Romagnoli ter sido expulso, num lance decidido pelo videoárbitro, a Juventus, sem o castigado Francisco Conceição, teve de esperar pelos 85 minutos para garantir o triunfo, graças ao autogolo de Mario Gila.

Com este triunfo, a Juventus subiu ao segundo posto, com os mesmos 16 pontos do Nápoles (menos um jogo), mais dois do que Inter Milão (menos um jogo) e do que o AC Milan e mais três do que a Lazio, que teve Nuno Tavares a titular.

O AC Milan, de Paulo Fonseca e com Rafael Leão no banco, segurou a vantagem de 1-0 diante da Udinese, mesmo depois de Reijnders ter sido expulso aos 29 minutos, já após o golo de Chukwueze, aos 13.

Nos últimos instantes dos descontos, o árbitro ainda foi chamado ao VAR para visionar um lance que daria o 1-1 à formação de Udine e deixou em suspense as bancadas de San Siro, mas um fora de jogo milimétrico ‘corrigiu’ a situação.