O Paris Saint-Germain subiu hoje à liderança da Liga francesa de futebol, em igualdade com o Mónaco, ao vencer em casa o Estrasburgo, por 4-2, em jogo da oitava jornada.

Com Vitinha e João Neves — assistiu para o quarto golo — no ‘onze’, os parisienses impuseram-se em casa ao Estrasburgo, com golos de Senny Mayulu (18 minutos), do espanhol Marco Asensio (47), de Bradley Barcola (66) e do sul-coreano Lee Kang-In (90), com os visitantes a reduzirem por Sekou Mara (58) e pelo senegalês Daouda Diongue (90+1).

Um dia depois de o Mónaco ter empatado em casa com o Lille, o PSG sobe à liderança, com 20 pontos, os mesmos da equipa do Principado, e mais seis do que o Marselha, que apenas joga no domingo, em casa do Montpellier, enquanto o Estrasburgo é sétimo, com 10.

Uma das três equipas invictas na Liga francesa, o Lens, com David da Costa no banco, regressou aos triunfos, após cinco empates, ao triunfar na visita ao Saint-Étienne, por 2-0, com golos do polaco Przemyslaw Frankowski (20 minutos) e do gaulês Remy Labeau Lascary (79).

Este triunfo permitiu ao Lens subir provisoriamente ao quinto posto, com 15 pontos, os mesmos de Marselha, terceiro com menos um jogo, Lille (quarto) e Reims (sexto), que só joga domingo, enquanto os ‘verts’ estão no 13.º lugar, com sete, apenas dois acima da zona de despromoção.

O português Jota estreou-se a marcar pelo Rennes, acabando por garantir, aos 87 minutos, o empate em casa do Brest (1-1), que, com o internacional jovem português Mathias Pereira-Lage a titular, se tinha adiantado no marcador aos 54 minutos, numa grande penalidade convertida por Romain Del Castillo.

Com este empate, o Brest segue provisoriamente na nona posição, com 10 pontos, mais dois que o Rennes, que é, neste momento, 12.º classificado.