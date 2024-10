O PS questionou esta quinta-feira o Ministério da Economia sobre as críticas de que a AICEP “está parada” e sem responder eficazmente às necessidades das empresas, pretendendo os socialistas saber o que vai fazer o Governo para inverter a situação.

Numa pergunta enviada ao ministério liderado por Pedro Reis, e a que a agência Lusa teve acesso, os socialistas recordam que, em 2023, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) “foi responsável pela atração recorde de mais de 3,5 mil milhões de euros em investimento direto estrangeiro, criando milhares de postos de trabalho e reforçando a posição de Portugal no mercado global”.

“No entanto, têm surgido preocupações sobre o atual desempenho da AICEP, com críticas que apontam para uma paralisação da sua atuação em áreas-chave, nomeadamente no que diz respeito à promoção da internacionalização das empresas”, condena.

Os socialistas citam uma recente entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1 do presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro, acusou a AICEP de estar parada na articulação com as associações empresariais e de dificultar a realização de missões ao estrangeiro, apontando à fraca execução do PT20230 que neste momento, disse, ronda os 4%.

O PS quer que o Ministério da Economia diga como avalia “o desempenho atual da AICEP” tendo em conta estas críticas e pretende que esclareça que “setores ou áreas têm sido mais afetados por esta inação”.

“Que medidas estão a ser tomadas para garantir que a agência volte a ser proativa no apoio às empresas, especialmente no contexto global competitivo em que se inserem”, questiona.

Os socialistas perguntam ainda que impacto “terão as recentes alterações na administração da AICEP na continuidade das suas políticas e na execução das suas funções”.

“Quais são os planos do Governo para recuperar a estabilidade e a eficiência da agência“, questionam ainda.

O PS aponta que a AICEP “tem sido um pilar essencial na promoção do investimento estrangeiro e na internacionalização das empresas portuguesas, especialmente das pequenas e médias empresas (PMEs)”.

“Através da sua rede de escritórios internacionais, a AICEP desempenha um papel central na captação de investimento e no suporte à expansão das exportações nacionais, o que é crucial para o crescimento económico sustentável do país”, enfatiza.