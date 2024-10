Um homem, de 71 anos, morreu esta sexta-feira após ser atropelado por um camião em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, tendo o condutor fugido do local, revelaram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à Lusa que o atropelamento mortal ocorreu, por volta das 8h00, na Avenida Gago Coutinho, no centro de Montemor-o-Novo.

Igualmente contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR referiu que o condutor do camião pôs-se em fuga após o acidente, realçando que o atropelamento terá ocorrido numa passadeira daquela artéria.

A mesma fonte adiantou que a GNR vai visionar imagens de videovigilância de câmaras instaladas em dependências bancárias e numa estação de combustíveis situadas naquela avenida para tentar identificar o veículo envolvido no acidente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A fonte da Guarda acrescentou que o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Évora da GNR está a averiguar as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.

Segundo a Proteção Civil, o óbito foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Montemor-o-Novo, o INEM e a GNR, com um total de 11 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a VMER.