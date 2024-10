“Não estou aqui como celebridade, não estou aqui como política. Estou aqui como mãe”. O comício em Houston da candidata democrata à Casa Branca ficou marcado pela presença de Beyoncé, numa rara aparição da cantora em eventos políticos. A intervenção da artista foi focada na defesa pela lei da interrupção voluntária da gravidez e nos direitos das mulheres. Beyoncé não intervinha numa campanha política desde um concerto que fez em 2016, em prol da candidatura de Hillary Clinton.

Esta sexta-feira, o Washington Post já anunciava a aparição da artista de 43 anos no comício, que se realizou na sua cidade natal, Houston, no Texas. Porém, há muito que Beyoncé já marcava indiretamente presença na campanha de Kamala Harris, que tem utilizado a música ‘Freedom’ como mote da sua candidatura, com o consentimento da artista. No entanto, ao contrário do que muitos esperavam, a cantora não subiu ao palco para atuar.

Beyoncé começou por se dirigir às mais de 30 mil pessoas, número recorde nos comícios da democrata, que marcaram presença no Shell Energy Stadium: “Para todos os homens e mulheres aqui presentes, e aos que assistem em todo o país, nós precisamos de vocês”, afirmou a artista que entrou acompanhada da também cantora Kelly Rowland. “Está na hora de cantar uma nova música”, disse a artista, apelando à união, dignidade e oportunidade.

Durante o seu discurso, Beyoncé salientou o seu papel enquanto mãe: “Sou uma mãe que se interessa pelo mundo em que as minhas e as vossas crianças vivem. Um mundo onde temos liberdade do nosso próprio corpo, um mundo que não está dividido.” Beyoncé terminou o seu discurso chamando ao palco aquela a quem chamou de “próxima Presidente dos Estados Unidos”, apelando ao público por uma receção calorosa a Kamala Harris, que deixou um agradecimento às artistas pela presença.

Durante o evento, Kamala Harris recebeu algumas mulheres que quase morreram devido a gravidezes de risco. O Texas é um dos estados dos EUA em que o aborto é ilegal na maioria dos casos, sendo apenas permitido em situações em que a mulher esteja em risco de vida. Este foi um dos principais pontos do discurso de Beyoncé, que salientou várias vezes a importância das mulheres terem controlo do próprio corpo. “Imaginem um mundo em que as nossas filhas crescem sem limitações”.

Harris alertou cidadãos de outros estados que “não estão protegidos de Donald Trump” e afirmou que o candidato republicano vai “acabar com o aborto em todos os estados”. A posição de Trump relativamente ao aborto tem sido inconsistente, embora tenha admitido há algumas semanas que vetaria a proibição federal do direito à interrupção voluntária da gravidez. No entanto, a sua mulher, Melania Trump, já se manifestou a favor da lei.

As eleições nos Estados Unidos da América realizam-se a 5 de novembro, com as sondagens a apontarem para um empate técnico entre os dois candidatos.