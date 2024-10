Em atualização

A era Cristiano Ronaldo já tinha acabado, a era Lionel Messi também parece ter acabado de vez, a Bola de Ouro entrou numa nova era. Depois dos dez triunfos consecutivos dos dois extraterrestres que dominaram o futebol mundial ao longo de quase duas décadas, a que se seguiram cinco anos com mais três triunfos do argentino que furou todo o paradigma ao ser galardoado jogando nos norte-americanos do Inter Miami (por influência do Mundial de 2022, entenda-se), a atribuição do prémio de Melhor Jogador do Ano da France Football virava a página para uma realidade diferente onde não existia essa figura do vencedor antecipado e existia margem para fazer imperar avaliações entre vitórias coletivas e rendimento individual.

✨ The year you were born, who was Ballon d'Or winner?#ballondor pic.twitter.com/tPXXdtwx9S — Ballon d'Or (@ballondor) October 20, 2024

Era esse o principal ponto de interesse da cerimónia organizada no Théâtre du Châtelet em Paris, que voltava a ter todos os holofotes concentrados depois da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no verão. E se várias notícias davam conta de um mais do que provável triunfo de Vinícius Jr., havia muito mais por contar numa gala apresentada por Sandy Heribert e pelo antigo avançado Didier Dogba que começou logo ao início da tarde, quando se soube que ninguém do Real Madrid iria marcar presença na cerimónia depois de ser conhecido que o brasileiro não iria receber o galardão – nem Dani Carvajal, que ganhou mais uma Liga dos Campeões a marcar na final e conquistou o Campeonato da Europa de seleções pela Espanha.

Contra a corrente, o foco virava-se para Rodri, médio espanhol do Manchester City. E também na passadeira vermelha, que é um dos pontos fortes da gala da Bola de Ouro, o jogador começou a dar nas vistas: já depois da passagem de vários jogadores e antigas estrelas, entre eles Rúben Dias, Vitinha, João Neves ou Luís Figo, o citizen que foi campeão inglês e por Espanha surgiu de muletas, por estar ainda na fase inicial do longo período de recuperação após uma grave lesão do joelho. Agradeceu a receção que teve à chegada, manifestou o seu orgulho pela segunda presença no evento, disse que não sabia quem iria ganhar – mas “sentia”.

Também no arranque da cerimónia foi possível ver esse “condicionamento” do espanhol, quando muitos dos nomeados presentes na sala foram chamados ao palco principal (com Filipa Patão na fila da frente, a entrar ao lado de Harry Kane) quase que a enaltecer a comparência em contraponto com a ausência de elementos do Real Madrid. De seguida, Lamine Yamal foi o primeiro premiado da noite, com a vitória do Prémio Kopa para Melhor Jogador Jovem do Ano antes de nova distinção para o Barcelona como Melhor Clube Feminino. Seguiu-se o Melhor Clube Masculino para outro conjunto espanhol, neste caso sem representação: o Real Madrid. Passou um filme, foi anunciada a conquista do galardão e… bola para a frente na cerimónia.

Franz Beckenbauer foi também recordado nesta cerimónia, com a mulher, o filho e antigos companheiros como o goleador Karl-Heinz Rummenigge onde nem a versão de cantor do antigo campeão europeu e mundial de clubes e seleções foi esquecida.

Bola de Ouro Masculina

Por anunciar

8.º: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

9.º: Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

10.º: Harry Kane (Bayern/Inglaterra)

11.º: Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

12.º: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

13.º: Dani Olmo (RB Leipzig e Barcelona/Espanha)

14.º: Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

15.º: Nico Williams (Athl. Bilbao/Espanha)

16.º: Granit Xhaka (Arsenal/Suíça)

17.º: Fede Valverde (Real Madrid/Uruguai)

18.º: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

19.º: Martin Ödegaard (Arsenal/Noruega)

20.º: Hakan Çalhanoglu (Inter/Turquia)

21.º: Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

22.º: Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

23.º: Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

24.º: William Saliba (Arsenal/França)

25.º: Cole Palmer (Manchester City e Chelsea/Inglaterra)

26.º: Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

27.º: Vitinha (PSG/Portugal)

28.º: Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

29.º: Mats Hummels (B. Dortmund e Roma/Alemanha) e Artem Dovbyk (Girona e Roma/Ucrânia)

Bola de Ouro Feminina

Por anunciar

8.ª: Mariona Caldentey (Barcelona e Arsenal/Espanha)

9.ª: Trinity Rodman (Washington Spirit/EUA)

10.ª: Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)

21.ª: Mayra Ramirez (Levante e Chelsea/Colômbia)

Mayra Ramirez (Levante e Chelsea/Colômbia) 22.ª: Glódís Viggósdóttir (Bayern/Islândia)

Glódís Viggósdóttir (Bayern/Islândia) 23.ª: Tarciane (Corinthians e Houston Dash/Brasil)

Tarciane (Corinthians e Houston Dash/Brasil) 24.ª: Lea Schüller (Bayern/Alemanha)

Lea Schüller (Bayern/Alemanha) 25.ª: Sjoeke Nüsken (Chelsea/Alemanha)

26.ª: Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)

Yui Hasegawa (Manchester City/Japão) 27.ª: Manuela Giugliano (Roma/Itália)

Manuela Giugliano (Roma/Itália) 28.ª: Lauren Hemp (Manchester City/Inglaterra)

Lauren Hemp (Manchester City/Inglaterra) 29.ª: Ewa Pajor (Wolfsburgo e Barcelona/Polónia)

Ewa Pajor (Wolfsburgo e Barcelona/Polónia) 30.ª: Grace Geyoro (PSG/França)

Melhor Clube Masculino do Ano

Real Madrid (Espanha)

Outros nomeados: Bayer Leverkusen (Alemanha), B. Dortmund (Alemanha), Girona (Espanha) e Manchester City (Inglaterra)

Melhor Clube Feminino do Ano

Barcelona (Espanha)

Outros nomeados: Chelsea (Inglaterra), Lyon (França), NJ/NY Gotham (EUA) e PSG (França)

Melhor Treinador Masculino do Ano

Por anunciar

Melhor Treinador Feminino do Ano

Por anunciar

Prémio Kopa Melhor Jovem

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Here is the 2024 Kopa Trophy full ranking! 1️⃣ Yamal Lamine

2️⃣ Güler Arda

3️⃣ Mainoo Kobbie

4️⃣ Savinho

5️⃣ Cubarsí Pau#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/DF74Pem57m — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Outros nomeados: Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha), Garnacho (Manchester United/Argentina), Arda Güler (Real Madrid/Turquia), Karim Konaté (Salzburgo/Costa do Marfim), Kobbie Mainoo (Manchester United/Inglaterra), João Neves (Benfica e PSG/Portugal), Savinho (Girona e Manchester City/Brasil), Mathys Tel (Bayern/França) e Warren Zaïre-Emery (PSG/França)

Prémio Yashin Melhor Guarda-redes

Por anunciar

Prémio Gerd Müller Melhor Marcador

Harry Kane (Bayern/Inglaterra) e Kylian Mbappé (PSG e Real Madrid/França)

Prémio Sócrates