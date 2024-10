Portugal Fashion em formato digital e com curadoria da Farfetch

Depois dos adiamentos e ausências no calendário da moda portuguesa, o Portugal Fashion reemerge da incerteza com um formato diferente — sem modelos na passarelle — e com um novo curador principal: a Farfetch. A partir desta terça-feira, 29 de novembro, vai começar a ser promovido um showcase digital que irá decorrer até dia 9 de novembro, com o final a ser marcado por um evento de apresentação físico de coleções no espaço BMcar Aliados, no Porto.

A possibilidade de um novo formato do Portugal Fashion, originalmente esperado no período de março/abril, não é novidade, com a designer Alexandra Oliveira, da Pé de Chumbo, a revelar ao Observador, ainda em março, que se previa uma edição sem desfile, “antes uma apresentação, ou um vídeo”, uma vez que seria “mais vantajoso ter uma campanha, para ter conteúdo para as redes sociais”.

Chegados ao final de outubro, e um dia antes desta campanha online arrancar, chegava o press com as novidades que se seguem. Ao Observador, Mónica Neto, diretora do Portugal Fashion, revelou que apesar de um desfile ser um formato de apresentação que gera conteúdos valiosos para que as marcas comuniquem de forma ativa com o público e o mercado, o Portugal Fashion propõe agora o desafio de “criar uma oportunidade de criação de conteúdo, procurando assim, enquanto plataforma de moda, materializar a sua missão com uma colaboração que será bastante útil para os designers, visto que poderão retirar daqui imagens em formato mais editorial, bem como conteúdos específicos de e-commerce, quer em live model, quer em fotos de produto, com um selo de qualidade inequívoco”. “Conteúdos esses que poderão agora alimentar lojas online, bem como redes sociais e outros meios de comunicação com imprensa, compradores e clientes”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esse formato acontece agora, com o nome de Portugal Fashion Sessions – Phygital Showcase, e pretende continuar a promover a moda de autor portuguesa mas enquanto uma iniciativa virada para o digital. Ao longo das duas semanas, a partir desta terça-feira, fotografias e vídeos das coleções da temporada Outono/Inverno 2024/2025 de múltiplos designers vão ser partilhados nas redes sociais do Portugal Fashion. Sem o habitual desfile de apresentação, participam nesta produção de conteúdos os designers e marcas Ahcor, Lo Siento, Carolina Sobral, Huarte, House of Wildflowers, Judy Sanderson, Maria Gambina, Nopin, Nuno Miguel Ramos, Pé de Chumbo e Susana Bettencourt.