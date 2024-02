(Em atualização)

A plataforma de moda de luxo Farfetch vai dispensar entre 25% a 30% dos funcionários a nível global, uma notícia que foi avançada pelo Eco e confirmada por fonte oficial da empresa ao Observador. Para já, a Farfetch não quantifica quantas pessoas é que vão ser afetadas em Portugal. Os trabalhadores dos escritórios portugueses começaram esta sexta-feira a ser avisados sobre o impacto dos despedimentos.

“Depois de avaliadas as principais prioridades e recursos em todo o negócio, tomamos a difícil mas necessária decisão de reduzir globalmente o headcount e funções redundantes”, explica fonte oficial da tecnológica. “Esta decisão permite sustentar o futuro do negócio e como resultado permite que a Farfetch opere numa posição reforçada e focada naquilo que faz melhor: fornecer experiências excecionais para as marcas, boutique e clientes.”

A empresa assegura que “Portugal continua a ser uma base importante para a Farfetch”, mas até ao momento não indicou se irá manter todos os escritórios no país ou se haverá redução de presença. Tem escritórios em Lisboa, Braga, Guimarães e Matosinhos.

O Observador tentou perceber quantos trabalhadores tem atualmente a empresa a nível global. Nos últimos números disponíveis, divulgados no relatório do ano passado, a Farfetch dizia ter 6.728 trabalhadores, sem contar com serviços de consultoria externa e funcionários em regime freelancer. Portugal era, à data, o país com mais funcionários (3.342), seguido de Reino Unido (1.179), Itália (642) e Estados Unidos (540). Porém, os números já terão sofrido alterações já que, em agosto de 2023, a Farfetch já admitia uma redução de trabalhadores para tentar reduzir custos, mas sempre sem concretizar números.

Esta quinta-feira, o fundador José Neves anunciou a saída da liderança da companhia, abandonando o cargo de CEO. O empresário português teve a ideia para criar a Farfetch em 2007 e lançou a empresa um ano mais tarde. Era CEO da companhia desde 2008.

A saída do português, que vai continuar como consultor, é feita duas semanas após a conclusão da venda à sul-coreana Coupang. Bom Kim, o dono da “Amazon sul-coreana”, e a equipa executiva da Farfetch assumem, para já, a liderança interina daquele que foi o primeiro unicórnio com ADN português.