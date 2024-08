Nas mãos da sul-coreana Coupang, a Farfetch continua a dar prejuízo

A inclusão da Farfetch, que “opera com uma margem de despesa mais alta”, no negócio da “Amazon sul-coreana” e o impacto da multa também contribuíram para a subida das despesas “operacionais, gerais e administrativas”. O aumento — de 23,6% e 23,1% a três e seis meses em 2023 para 29,6% e 28,1%, respetivamente, em 2024 — reflete os maiores “custos de execução devido ao crescimento do negócio”, a multa e os “custos operacionais da Farfetch, incluindo custos de reestruturação e aquisição” no valor de 19 milhões de dólares (trimestral) e 77 milhões de dólares (semestral). O Observador questionou a Coupang para obter mais detalhes acerca das despesas relacionadas com a Farfetch, mas não obteve qualquer resposta até à publicação deste artigo.

Na conferência realizada após a apresentação das contas do segundo trimestre de 2024, também não foram dados mais pormenores. Bom Kim, CEO da Coupang, indicou apenas que o objetivo para a Farfetch é “gerir um EBITDA ajustado [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] próximo do positivo numa base de taxa de execução até ao final do ano civil”. “Apesar de ainda estarmos numa fase inicial da nossa jornada, estamos muito entusiasmados com o progresso e o potencial da Farfetch”, acrescentou.

As declarações de Bom Kim surgem depois de em fevereiro já ter afirmado que estava a ser “executado um plano para tornar a Farfetch autossuficiente, sem mais investimento adicional além do compromisso de capital” inicialmente feito, no valor de 500 milhões de dólares. A aquisição dos ativos da Farfetch por parte da Coupang ficou concluída no último dia de janeiro e foi amplamente vista como uma operação de resgate ao ex-unicórnio com ADN português.

Uma “fraqueza material” que não foi “totalmente corrigida”

No relatório financeiro que enviou ao principal regulador financeiro norte-americano, a Securities and Exchange Commission (SEC), a Coupang revelou que está “ativamente empenhada nos esforços de correção” de uma “fraqueza material” que tinha sido identificada pela Farfetch, mas não “totalmente corrigida”. A fragilidade está relacionada com a “eficácia operacional de determinados processos empresariais e controlos de tecnologia de informação no negócio do New Guards”, plataforma comprada pela Farfetch no verão de 2019.

Estamos a analisar as operações da Farfetch e a implementar a estrutura de controlo interno da Coupang sobre as operações adquiridas”, adiantou a empresa sul-coreana, acrescentando que determinou que a fraqueza poderia “resultar numa distorção material” dos seus “statements financeiros consolidados anuais ou intercalares que não seria evitada ou detetada atempadamente”.

O Observador questionou a Coupang, que afirmou que a “fraqueza material” tinha sido mencionada pela Farfetch num formulário enviado ao regulador em 2023 (sendo referente ao ano anterior), para obter mais detalhes, uma vez que os que são disponibilizados são vagos — e não identificam com clareza qual a “fragilidade” identificada. Mais uma vez, não foi possível obter uma resposta até à publicação deste artigo.

O Formulário 20-F, enviado pela Farfetch à SEC, mostra que a falha já tinha sido identificada (em 2020) e que tinham sido, ao longo de 2022, feitos “progressos significativos” para a corrigir. “Fizemos progressos significativos na implementação de vários controlos operacionais adicionais no New Guards”, incluindo a “análise e a verificação de informações relacionadas com as receitas a receber, inventário e o processo procure-to-pay [P2P]”. Contudo, a “natureza complexa da conceção e implementação” desses controlos, segundo a Farfetch, fez com que o tempo fosse “insuficiente” para os incorporar totalmente. Desta forma, a tal “fraqueza material” não terá ficado completamente corrigida.

O negócio com o New Guards Group, que detinha marcas como a Off-White ou a Palm Angels, foi fechado no verão de 2019, sendo que a Farfetch comprou a totalidade das operações por 675 milhões de dólares. Aquando do anúncio da aquisição, a plataforma de moda de luxo disse que o pagamento seria dividido em “partes iguais” entre dinheiro e ações. Por outro lado, para justificar a compra, afirmou que a administração acreditava que criaria “valor significativo para os acionistas” e proporcionaria “benefícios para consumidores, designers, retalhistas e fabricantes dentro do ecossistema de moda de luxo”.