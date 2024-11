O treinador do Manchester City afirmou este sábado que o futebolista internacional português Rúben Dias vai estar ausente dos relvados “nos próximos tempos”, devido a lesão, devendo falhar, assim, as duas últimas jornadas da Liga das Nações com Portugal.

“O Rúben Dias está lesionado e assim vai estar até à pausa para as seleções. Só vai voltar depois disso”, admitiu o espanhol Pep Guardiola, em conferência de imprensa, após derrota do City no campo do Bournemouth (2-1), para a Liga inglesa.

Por causa de um lesão muscular, Dias deverá falhar os encontros da seleção nacional com a Polónia, em 15 de novembro, no Porto, e com a Croácia, três dias depois, em Split.

No Grupo A1, Portugal lidera e precisa apenas de um ponto para garantir o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações.

Rúben Dias foi totalista nas primeiras quatro jornadas com a equipas das ‘quinas’, juntamente com Nuno Mendes e o guarda-redes Diogo Costa.

Portugal, que vem de uma vitória com a Polónia (3-1) e um empate com a Escócia (0-0), em jogos fora em outubro, lidera o grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia (sete), segunda classificada, enquanto a Polónia é terceira, com quatro, e a Escócia é última, com um.

A lista de convocados pelo selecionador Roberto Martínez será divulgada na sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.